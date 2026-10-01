陳怡蓉嫁醫生夫曾天天想分手 長輩出招：唸心經迴向給他

陳怡蓉（右）多數與薛博仁一塊現身。（取材自臉書）

AI摘要 文章摘要整理： 陳怡蓉分享與醫師夫薛博仁從交往到婚後的磨合經驗，曾因相處不適天天想分手，還照長輩建議唸心經迴向給對方，近年則更想重返創作與寫劇本。

47歲陳怡蓉和醫生老公薛博仁結婚10年，女兒Bambi 8歲。她從2018年「雙城故事」後就未再接戲，最多出現在醫美集團的活動中。近期她上Podcast節目「Peggy Fo Show」，展現獨特的冷面幽默，像是當初跟老公磨合卡關時，長輩竟建議「唸心經迴向給他好了」，她還真的做了。

陳怡蓉曾擔任周杰倫 「龍捲風」MV女主角，同時是何潤東同門師妹，當時經紀公司主打「台版常盤貴子」。此後憑「薰衣草」出道，但輔大織品系畢業的她對表演一竅不通，個性開朗哭不出來，竟在眼睛附近塗滿綠油精上陣，結果導演氣炸要她卸妝重拍，最後哭戲過關竟是「導演很兇的罵，嚇到哭」。

陳怡蓉被主持人Peggy問到婚姻生活，雖然當初交往99天就求婚，但的確從交往就有適應不良情況，畢竟她工作時凡事以自己為主，一個人決定就好，某次取消見面只為了去嘉義拍戲，薛博仁就生氣了，長輩勸她「結婚不是一個人的事」，但雙方為此磨合很長的時間。

至於為何跟薛博仁當初會擦出火花，陳怡蓉笑說：「他個性滿少女，講朋友壞話非常契合。」但談戀愛有時效性，她答應求婚後，因為拍戲雙方9個月沒相處，等到開始天天在一起後，就天天想分手，「距離產生美感」這句話說得太對。

陳怡蓉與老公當年在泰國清邁辦婚禮，當時他深情承諾，只要出國就會帶小禮物給她，如今呢，陳怡蓉形容「已經走鐘」，因為情人節沒著落，反而清明節、中秋節、重陽節會收到可愛禮物，讓她也不好翻臉。某次情人節他約她飯店開房，結果竟是家對面的飯店，一問之下是「卡有打折 ，走路回家也比較快」。

其實他們的獨生女班比也在獨特教養下成長，學的是衝浪、巴西柔術和辯論課，而一家3口都是「戲精」，不時就上演8點檔什麼的，而陳怡蓉偶爾也會寫在臉書上分享，風格跟一般貴太不同，頗引人入勝。

陳怡蓉2009年曾憑「光陰的故事」入圍金鐘獎最佳女主角，之後因為觀察狗仔入侵台灣後，2011年以「狗狗纏」拿下最佳劇本。她受訪時承認想念演戲，尤其看到韓劇「鐵拳教育」時更想演，但接下來她更想再寫劇本，認為到這年紀看多了，也更懂自己。

陳怡蓉（右）棋逢對手薛博仁。（取材自臉書）