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台女星突爆想去美代孕「不為婚姻犧牲身體」 自揭：我就是剋夫

記者陳穎／即時報導
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薔薔大方分享未來生小孩的想法和計畫。(摘自Instagram@chialing_...
薔薔大方分享未來生小孩的想法和計畫。(摘自Instagram@chialing_maze)

AI摘要

文章摘要整理：

薔薔公開表示若未來想要孩子，會考慮代孕而非親自懷孕，並強調不會為婚姻犧牲身體，也呼籲女性保有經濟與選擇自主。

薔薔日前登上派翠克節目，大方談到生小孩的想法，直言如果未來真的想要孩子，「絕不可能自己生」，寧可考慮透過代孕方式完成心願。她近日開直播再度談及此事，強調自己不會為了婚姻或男人犧牲身體，更語出驚人表示，自己至今仍相當思念陪伴16年的愛犬「栗子」，如果未來真的到美國進行代孕，「把栗子生回來！」

薔薔日前在節目中談到生育議題，對於是否願意親自懷孕，她態度相當明確。近日直播時再次重申立場，並以自己的命理觀點形容自己「在清朝是破軍星獨坐命」，認為這類女性在傳統社會難以被接受，直言：「我不是男人的俘虜或傭人！」

談到代孕是否能被接受，薔薔表示，國外已有相關制度，且確實存在不同生育需求，「很多女生高齡、隱疾，或是要傳宗接代，其他國家就是合法」。她也認為，每個人面對工作與人生選擇都應該受到尊重。

薔薔近期最掛念的其實還有愛犬栗子。栗子陪伴她長達16年，晚年因病痛纏身，她最後忍痛選擇讓愛犬安樂死。談到代孕話題時，她突然想起愛犬，感性表示自己仍非常思念栗子，更笑說：「就真的等有天，我去美國做代孕的話，把栗子生回來！」一句話意外流露出對愛犬的不捨。

擁有亮眼外型的薔薔也強調，自己不會因為婚姻而改變對身體自主的想法。她透露當天才做完醫美微針，麻醉剛退就開直播，直言：「合法的地方做合法的事，就是合法。」她也說，這是自己照顧了36年的身體，不可能為任何男人或婚姻做出犧牲。

最後薔薔也喊話女性不要被傳統婚姻觀綁住，認為女生應該擁有自己的經濟能力與生活選擇，並直言：「女生底氣就是要有錢，我不容許隨便毀壞我、滅了我的光！」最後更以一貫犀利的語氣笑稱：「沒錯，我就是剋夫，剋給他死。」

精華 FAQ

  • 她在節目與直播中都明確表示，若未來真的想要孩子，絕不會自己懷孕，寧可考慮透過代孕完成心願，並認為這是她對身體自主的選擇。

  • 薔薔表示，這是自己照顧了36年的身體，不可能為任何男人或婚姻做出犧牲；她也認為合法地區做合法的事沒有問題，女性應保有選擇權。

  • 因為愛犬栗子陪伴她16年，晚年因病痛她忍痛讓牠安樂死，她至今仍十分思念，因此在聊到代孕時，才會以幽默又感性的方式說想把栗子生回來。

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