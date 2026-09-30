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「流星花園」的他來了 五月天阿信、言承旭、吳建豪、周渝民也瘋狂

記者林士傑／即時報導
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庾澄慶(中)當嘉賓跟言承旭(左起)、吳建豪、五月天阿信、周渝民合唱「情非得己」。...
庾澄慶(中)當嘉賓跟言承旭(左起)、吳建豪、五月天阿信、周渝民合唱「情非得己」。（圖／相信音樂提供）

AI摘要

文章摘要整理：

五月天阿信、言承旭、吳建豪、周渝民在杭州巡演合體，邀庾澄慶演唱〈情非得已〉重現《流星花園》經典，並預告後續將巡迴北京、廣州與台北大巨蛋。

五月天阿信、言承旭、吳建豪、周渝民攜手組團，上周在中國杭州舉辦2場升級版「F✦FOREVER恆星之城」巡演，26日首場邀來庾澄慶（哈林）合體，送上偶像劇「流星花園」主題曲「情非得已」，喚醒所有觀眾的美好回憶。

在哈林登台之前，五月天阿信、言承旭、吳建豪、周渝民兩兩排開迎接前輩，攜手合唱F4歌曲「第一時間」，哈林直呼：「我很緊張，我也很努力，一直在練！」叫人驚喜的是緊接著的金曲「情非得已」，哈林故弄玄虛地說：「聽說你們一路下來都沒唱過那首歌，今天這版本可以讓我有不同感受。」

「情非得已」跟「流星花園」可謂是生命共同體，他們與粉絲大合唱重溫當年的感動，隨後準備下台的哈林幽默開玩笑說：「幸好是我來雨就停了，如果是蕭敬騰。」讓人稱雨神的蕭敬騰躺著也中槍。

他們替升級版打造星海光芒巨幕主舞台、環場逐星號、新造型，還安排了Solo改版以及杭州限定星願展翼延伸舞台，蕭秉治替F✦FOREVER量身打造的「今夜讓我帶你高飛遠走」以及言承旭、吳建豪、周渝民首唱新曲「我只想」，都是送給全場5萬名歌迷的搶先聽彩蛋。然而當他們合唱「刻在我心底的名字」時，言承旭、周渝民有段朗讀歌詞的影片在網上瘋傳，意外掀起熱議。

「F✦FOREVER恆星之城」巡演接著移師中國北京、廣州，11月28、29日則會空降台北大巨蛋。

言承旭(左起)、五月天阿信、周渝民、吳建豪搭乘全方位環場「逐星號」。（圖／相信音...
言承旭(左起)、五月天阿信、周渝民、吳建豪搭乘全方位環場「逐星號」。（圖／相信音樂提供）

精華 FAQ

  • 首場特別邀請庾澄慶登台，與五月天阿信及F4成員同台演出。他先與眾人合唱F4歌曲〈第一時間〉，再接唱〈情非得已〉，掀起全場回憶殺。

  • 庾澄慶帶來的就是偶像劇《流星花園》主題曲〈情非得已〉。這首歌與劇集深度綁定，現場大合唱讓歌迷重新感受當年追劇與追歌的感動。

  • 「F✦FOREVER恆星之城」巡演接下來將移師中國北京、廣州，並預計在11月28、29日空降台北大巨蛋，持續帶給不同城市歌迷驚喜。

五月天

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