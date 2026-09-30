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「火神的眼淚」團隊打造…霍建華演急診室醫師 攜手楊謹華搶救生命

記者趙大智／綜合報導
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霍建華（左）詮釋醫術精湛、果斷幹練的資深急診醫師，搶救病患生命。（圖／Netfl...
霍建華（左）詮釋醫術精湛、果斷幹練的資深急診醫師，搶救病患生命。（圖／Netflix提供）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：台灣首部以急診室為核心的醫療職人劇正式曝光前導海報。
  • 重點二：霍建華飾資深急診醫師，破格帶領菜鳥住院醫師投入搶救。
  • 重點三：楊謹華等角色面對醫療糾紛、倫理抉擇與院內權力角力。

AI摘要

文章摘要整理：

《急診室的奇蹟》以台灣急診室為核心，透過霍建華、楊謹華與3位R1醫師的故事，呈現醫療現場的搶救壓力、倫理抉擇與人性掙扎。

Netflix醫療職人影集「急診室的奇蹟」近日曝光前導海報。由「火神的眼淚」主創團隊打造，主演包括霍建華、楊謹華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐等，將鏡頭深入急診第一線，從分秒必爭的搶救現場，到醫療倫理、醫療糾紛與院內權力角力，描繪醫師在生死抉擇之間的掙扎與堅持。

「急診室的奇蹟」也是台灣首部以急診室為核心的醫療職人劇。此次曝光的前導海報，捕捉醫護人員護送緊急病患進入急診搶救的瞬間，呈現醫療現場爭分奪秒的緊張氛圍。5位主演也分享角色與作品即將與觀眾見面的心情，期待讓觀眾看見醫師除了搶救生命之外，背後還有更多關於選擇、信念與人生的故事。

導演李志薔與編導黃靖祖從實際醫療現場出發，透過前期田調及接觸第一線醫療工作者，建立劇中急診室的樣貌，從醫師如何在生死一瞬間做出判斷，到醫療團隊之間的默契，以及病患、家屬與醫護人員之間的複雜關係，試圖在緊張的醫療情節之外，也呈現每個人面對生命時的情緒與掙扎。

霍建華飾演央大醫院急診醫學部副主任周承俊，是醫術精湛、果斷幹練的資深急診醫師，也肩負帶領年輕醫師成長的責任。他希望觀眾透過戲劇理解醫護人員的辛苦，「他們每天面對生老病死，在非常忙碌的狀態下工作，生活品質都可能因此受到影響，但每天仍然為了救人而努力，我覺得這是一件非常不容易的事情。」

楊謹華飾演資深急診醫師何宇華，專業能力受到肯定，卻因職場制度與醫療糾紛留下傷痕。她形容角色外表強悍，內心其實也有脆弱的一面，「白袍穿上去，她必須是醫師；白袍脫下來，她也只是一個會痛的人。」她也認為，何宇華最大的魅力在於，即使遇到挫折，仍必須一次次做出判斷、處理問題。

蔡凡熙飾演成績平平、卻獲周承俊破格錄取的R1住院醫師林耿明，初進急診時難免手忙腳亂，卻始終保有想幫助病人的初心。他表示，「急診室的奇蹟」不只是一部醫療劇，「醫生也是普通人，他們會害怕、會犯錯，也會有救不了人的時候，但即使經歷這些事情，隔天還是要繼續站回自己的位置。」

詹子萱飾演優秀的R1住院醫師唐希，選擇進入急診背後也藏著家庭因素。隨著一次次面對不同病患，她原本對醫師與急診室的想像逐漸改變，「我覺得唐希是在這個過程裡，一點一點找到自己的答案，也更知道自己想成為什麼樣的醫生。」

彭千祐則飾演全班第一、才華洋溢卻冷淡疏離的R1江東彥，與林耿明、唐希一同進入急診後，在一次次生死關頭中慢慢卸下心防。彭千祐表示，第一次看到劇本就被江東彥吸引，「覺得他很聰明、有自信，跟我本人反差滿大，所以很想挑戰。」隨著深入角色，他也發現江東彥看似自信，心裡其實藏著放不下的課題。

故事從周承俊做出大膽決定開始，他破格錄取成績平平的醫學系畢業生林耿明，讓他與同期進入急診的唐希、江東彥並肩搶救生命。3名R1在資深醫師何宇華等前輩帶領下，面對接連而來的醫療危機、倫理抉擇與院內權力角力，也在一次次生死關頭中建立信任，逐漸找到身為醫師的信念。

精華 FAQ

  • 這是台灣首部以急診室為核心的醫療職人劇，主打第一線搶救、醫療倫理與院內角力，並由《火神的眼淚》主創團隊打造，強調寫實與情感並重。

  • 霍建華飾演央大醫院急診醫學部副主任周承俊，是醫術精湛、果斷幹練的資深急診醫師，同時肩負帶領年輕醫師成長的責任，還要在生死瞬間做出關鍵判斷。

  • 楊謹華飾演的何宇華因制度與醫療糾紛留下傷痕；蔡凡熙的林耿明是被破格錄取的菜鳥；詹子萱的唐希受家庭因素影響；彭千祐的江東彥則看似自信，內心藏有課題。

Netflix

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