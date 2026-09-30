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談生活小確幸… 林志玲開心兒子學會單車 提醒自己「大膽放手」

記者陳穎／綜合報導
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林志玲分享生活小確幸，兒子會騎腳踏車。（記者沈昱嘉／攝影）
林志玲分享生活小確幸，兒子會騎腳踏車。（記者沈昱嘉／攝影）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：林志玲分享工作與家庭兩忙，出國前仍會預約頭皮保養。
  • 重點二：她鼓勵媽媽別放棄自我，情緒與快樂也會影響孩子。
  • 重點三：兒子學會騎腳踏車成小確幸，她也學著大膽放手。

AI摘要

文章摘要整理：

林志玲談到當媽後仍重視自我照顧，分享保養與陪伴孩子的日常，也坦言會焦慮孩子長大離家，盼自己與孩子都能保持快樂與獨立。

林志玲近日出席代言活動，分享工作、家庭兩頭忙之餘的保養之道。成為媽媽後，她將更多時間留給家庭，但也提醒自己不能忘記照顧自己，甚至養成出國前就預約頭皮保養的習慣，「我出國前就會預約，下飛機連行李都不放，就會去保養頭皮。」她笑說，因為有私密空間，讓她能夠放鬆，也能更專注感受自己的身體與壓力。

林志玲談到當媽媽後最大的改變，林志玲坦言，這些年來也曾有過不知所措、甚至感覺快要放棄自己的時候，因此特別想提醒其他媽媽，「請大家不要放棄自我，要好好當自己。」她認為，媽媽的情緒也會影響孩子，「自己開心，孩子就會開心」，即使生活安排常常以孩子為優先，也不能忘記為自己找到開心的時刻。

林志玲說，自己非常珍惜和孩子相處的時間，「真的是寶藏時光，要珍藏這段，也要愛自己。」她分享生活中的小確幸，例如偶爾安排SPA放鬆，都讓她感到很開心。而最近最讓她幸福的事，就是兒子學會騎腳踏車，還是林志玲的哥哥教會他的，讓她感受到孩子逐漸長大的喜悅。

不過，面對孩子慢慢長大，林志玲也坦言內心偶爾會焦慮，「我常常會有兒子長大要遠去的感覺，常常在心裡演練。」她也提醒自己要學習「大膽放手」，希望孩子未來能夠成為獨立又溫暖的人。對她而言，陪伴孩子成長固然珍貴，但在成為母親的同時，也要記得保留自己的生活與快樂。

精華 FAQ

  • 她即使工作、家庭兩頭忙，仍會替自己保留保養時間，甚至養成出國前先預約頭皮保養的習慣，強調先照顧好自己，才有更好的狀態面對生活。

  • 林志玲提醒媽媽們不要放棄自我，要好好當自己。她認為媽媽的情緒會影響孩子，若自己開心，孩子也更容易感受到快樂，因此不能只顧孩子而忘了自己。

  • 她最開心的是兒子學會騎腳踏車，而且是由她的哥哥教會的。她把這看成孩子長大的喜悅，也珍惜和孩子相處的每一段寶藏時光。

林志玲

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