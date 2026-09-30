周董不要看…昆凌暌違重返大銀幕 床戰小鮮肉
昆凌參與台灣首部真人轉描、全2D手繪動畫長片《歡迎來到朵莉之家》，睽違5年重返大銀幕；邱以太與她有激情對手戲，受訪時笑稱會想到周杰倫。
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昆凌參與台灣首部真人轉描、全2D手繪動畫長片《歡迎來到朵莉之家》，睽違5年重返大銀幕；邱以太與她有激情對手戲，受訪時笑稱會想到周杰倫。
台灣首部真人轉描、全2D手繪動畫長片「歡迎來到朵莉之家」近日舉辦媒體試片，主演與配音姚愛寗、紀培慧、邱以太、特別演出昆凌合體出席，這也是昆凌暌違5年的大銀幕作品。
昆凌在片中飾演神祕角色「凱薩琳」，她透露，其實在一開始看到劇本就很好奇：「因為這是一部很難判斷結局的電影，看劇本時就被吸引，所以很開心這次能加入演出。」
該片核心價值是陪伴，昆凌坦言，一生當中自己陪伴自己的時間最久，但很感謝家人的陪伴和栽培，在不同時候給出的鼓勵。至於有什麼想要和家人說的話，她害羞笑說：「就⋯很愛他們呀！」
邱以太在片中飾演花藝師「阿越」，與昆凌有許多對戲，甚至有激情床戲出現，他害羞笑說和昆凌對戲會一直不小心想到周杰倫，「我會一直想到『稻香』旋律 這是我最喜歡的一首歌」。
片中邱以太為稱呼對方為「鼻鼻」，他害羞說現實生活中會稱對方「寶貝」。而日前邱以太被拍到與伊林模特兒徐逸婷深夜甜蜜約會，讓這段相差3歲的姊弟戀浮出檯面。他低調回應指出：「大家都有正常交友的對象，但今天希望把焦點放在作品上面。」
昆凌在《歡迎來到朵莉之家》中飾演神祕角色「凱薩琳」。她表示，第一次看劇本就覺得劇情難以預判結局，因此被故事吸引，也很開心能參與演出。 這是昆凌暌違5年的大銀幕作品，也是她參與台灣首部真人轉描、全2D手繪動畫長片的重要亮相。她也提到，片中核心價值是陪伴，讓她更有感觸。 邱以太在片中和昆凌有許多對戲，甚至出現激情床戲，受訪時還害羞表示會想到周杰倫的《稻香》。至於被拍到與徐逸婷約會，他低調說希望大家把焦點放在作品上。
精華 FAQ
昆凌在《歡迎來到朵莉之家》中飾演神祕角色「凱薩琳」。她表示，第一次看劇本就覺得劇情難以預判結局，因此被故事吸引，也很開心能參與演出。
這是昆凌暌違5年的大銀幕作品，也是她參與台灣首部真人轉描、全2D手繪動畫長片的重要亮相。她也提到，片中核心價值是陪伴，讓她更有感觸。
邱以太在片中和昆凌有許多對戲，甚至出現激情床戲，受訪時還害羞表示會想到周杰倫的《稻香》。至於被拍到與徐逸婷約會，他低調說希望大家把焦點放在作品上。
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