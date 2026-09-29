網友瘋狂考古周杰倫緋聞 命理師解答「Hebe不敵昆凌」真正原因

2006年S.H.E上海演唱會，周杰倫（右二）特別站台合唱，並大方讚美Hebe（左）能動能靜。(華研提供)

AI摘要 文章摘要整理： 田馥甄發片引發周杰倫緋聞再被翻出，命理師沈嶸以通靈說法解讀兩人緣分，並指昆凌才是周杰倫的先天正緣。

金曲歌后田馥甄 （Hebe）睽違6年，9月24日發行第六張專輯「要去什麼地方」，引起廣大歌迷網友的期待，也有部分網友在網路上重提昔日她與天王周杰倫 的緋聞，簡稱JH戀。雖然4月的時候田馥甄公開受訪時，已針對陳年緋聞直言網路世界總有許多「考古」或「無事生非」的話題，但仍擋不住兩岸網友挖掘兩人曾經地下情的各種蛛絲馬跡。

對此，命理師沈嶸調閱靈界因果簿通靈田馥甄與周杰倫的緣分，2002年周杰倫與剛以S.H.E.出道的田馥甄是「遇見正緣」，這類型的正緣屬於機緣巧合之下，突然遇見適合彼此的對象，兩人既沒有先天（前世）的緣分，也沒有後天深刻培養的情誼，屬於「轉角遇到愛」，若當下沒有決定抓住，一旦錯過，兩人就不會再回頭。

雖然兩人都沒有正式承認正式交往過，不過沈嶸通靈當時兩人的腦波，周杰倫確實對田馥甄頗有好感、很喜歡田馥甄，但當時的周杰倫對於感情的想法還不明確，內心有很多不確定感，不知道該怎麼放感情，缺少了一種篤定感。

至於田馥甄，她在2002年剛結識周杰倫時，內心就期待周杰倫能夠追求她、跟她確立穩定的關係，但她自己其實對於感情也有諸多不確定感，因為當時的她強烈希望能夠在歌壇壯大自己，成為實力派歌手，加上自己以青春偶像的形象出道，不能放膽發展愛情關係。

田馥甄第五張專輯歌曲「無人知曉」被網友指歌詞大量暗示她與周杰倫過去那段「無法公開、注定糾結且卑微」的地下情。沈嶸表示，其實周杰倫與田馥甄兩人都覺得彼此拋棄了對方，田馥甄認為周杰倫身邊有很多桃花，總是沒有把她放在最重要的位置；周杰倫則是一直很想得到田馥甄，但田馥甄卻仍選擇離開。周杰倫對感情的不確定，加上田馥甄對於夢想的追求，造成兩人擦肩而過。

周田戀CP粉認為兩人一直對彼此念念不忘，線索包含周杰倫「白色風車」裡的歌詞「甜甜的海水，複雜的眼淚，真實感覺」首字就是「田馥甄」的諧音；周杰倫IG限時動態的紅酒年份對應了周杰倫、田馥甄和昆凌三人的出生年份；田馥甄「靈魂伴侶」MV畫面中紙張寫下「7月5日拔掉了與你的愛一起成長的智齒」對應現實中的7月5日正是周杰倫與昆凌登記結婚的日期。

然而，沈嶸通靈周杰倫與田馥甄目前已是「危機緣（關係中容易出現第三人）」，對田馥甄而言，周杰倫是她心中永遠的遺憾，與周的這段情就像是心永遠被挖走了一塊，至今仍沒有任何人可以取代周杰倫在她心中的地位。

反觀周杰倫，近期頻頻放閃老婆昆凌，以及放出公益捐款的新聞，就怕炒作起來的JH曖昧情影響自己愛家、疼老婆、好爸爸的形象。周杰倫現在根本不敢想這段陳年往事，對他而言田馥甄只是心中一段美好的回憶與「不能說的秘密」，他現在生活重心只在愛妻昆凌與兒女身上。

周杰倫(右)和昆凌婚後甜蜜，不時放閃。(取材自Instagram)

沈嶸表示，畢竟昆凌與周杰倫兩人是有前世關係的「先天正緣」，加上前世昆凌對周杰倫有恩，周杰倫此生遇到昆凌就是會忍不住想照顧她。沈嶸總結，即使田馥甄再好，跟周杰倫也只是「遇見正緣」，以緣分的角度來看，姑且不論田馥甄與昆凌的實際條件如何、誰優誰劣，「遇見正緣」就是比「先天正緣」差了一截，緣分上昆凌大勝田馥甄。

有感於周杰倫長期公益捐款的善舉，命理師沈嶸發起「每月捐十萬(台幣，下同)，持續二十年」回饋台灣的公益計畫，至今捐款已累計達840萬元，持續朝總目標2400萬元邁進。本月沈嶸捐贈10萬元給「中華民國腦性麻痺協會」，支持「愛家園計畫」及「10/3世界腦麻日」二項年度重大募款計畫，並加碼贈送魔法筆50支、魔法擦拭布50份、魔法面紙50包、沈嶸老師著作50本，至今累計捐贈物資已達28370份。另外，本月沈嶸派遣旗下魔法公益樂團前往「法泉老人長期照顧中心」進行公益演唱，並致贈魔法禮物給所有現場參與的長者，以歌聲傳遞愛與溫暖。

沈嶸為網友解析周杰倫的感情運勢。(沈嶸魔法學院提供)