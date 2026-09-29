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孫鵬認了「不敢切割」孫安佐 笑喊：已變成網紅老爸

記者陳穎／台北29日電
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孫鵬大方分享對兒子孫安佐的愛。（圖／曼尼娛樂提供）
孫鵬大方分享對兒子孫安佐的愛。（圖／曼尼娛樂提供）

電影「網紅老爸」上映後持續舉辦映後見面會，王識賢、孫鵬、阿Ben、陳怡佳、懷秋等主演一個月來跑遍各地，累計超過100場，雖然行程密集，眾人仍直呼「也不知道累」，因為一次次與觀眾面對面交流，反而從粉絲身上得到更多力量。

王識賢昨天現身「中秋感恩晚會」表示，很感謝影迷一路支持，不少鐵粉更一路跟著劇組跑，「看到他們的支持，我們也沒有感覺累。」他觀察到，電影上映初期以年輕觀眾為主，後來不少人看完再帶爸爸、媽媽進戲院，「有些事情不能用講的，直接看電影更直接。」至於女兒看完電影有沒有哭，他笑說女兒沒有特別提，或許屬於比較「隱性」的感動。

孫鵬則笑談自己與兒子孫安佐的互動，透露自己如今還擔任兒子的攝影師，「我們是親生父子，我不敢切割。」兩人也會一起拍YouTube影片，他變成兒子的攝影師，讓他直呼自己真的變成「網紅老爸」，更笑說如果有需要，「有必要也要當贊助商」，把父子情延伸到工作合作。

阿Ben分享，這一個月最深的感受就是「感動」，從最初和觀眾一起笑，到映後交流時看見大家流淚，「一開始是歡笑，後來又大哭」，一路陪伴劇組的影迷也讓他印象深刻。

陳怡佳則透露，剛開始跑映後時還不知道該怎麼與觀眾分享，慢慢熟悉後，她反而更喜歡聽大家的反饋，「可以成為他們的力量」，也讓自己獲得更多力量。即使有一次凌晨5點因胃痛掛急診，之後仍趕場參加活動，她笑說，跑完這一趟並沒有覺得辛苦。

懷秋則表示，能有機會演戲已經是幸福的事，而看到這麼多粉絲，更讓他覺得演員的工作「變得更有意義」。他分享，有一名粉絲從小失去爸爸，看完電影後才發現，自己真正渴望的並不是一段完美愛情，而是「太想爸爸了」，也因此重新理解自己對「家」的渴望。懷秋感動表示，如果電影能幫助哪怕只有一個人，讓對方在人生中得到一些釋懷，對演員來說就已經非常值得。

此外，懷秋這次在片中飾演與過往反差較大的角色，也感受到觀眾對「好人」與「壞人」截然不同的反應，「好像還是演好人比較討喜一點。」他笑說，過去演反派時，觀眾看他的眼神都帶著距離，這次則親切許多。Ben也笑說，這次角色真的很壞，「不要討厭我」，沒想到觀眾入戲太深，連映後見面會都會用不同眼神看他。

精華 FAQ

  • 因為他強調兩人是親生父子，現在還一起拍YouTube影片，自己甚至兼任兒子的攝影師與合作夥伴，乾脆把父子互動變成工作的一部分。

  • 電影上映後，主演們一個月內跑遍各地舉辦超過100場映後見面會，雖然行程密集，但他們表示從觀眾的支持與回饋中獲得很多力量。

  • 懷秋提到有觀眾因電影重新理解自己對爸爸與家庭的渴望，讓他覺得演戲更有意義；他認為若能幫助哪怕1個人得到釋懷，就非常值得。

孫安佐

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