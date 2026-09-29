孫可芳和劉冠廷「分手」 加盟新東家喊「像上新車」

孫可芳形容加入新東家像「搭上一台新的車」。（圖／好工作娛樂提供）

台灣女星孫可芳（小豆）和演員老公劉冠廷過去屬同一家經紀公司，今年正值出道十年，她有了新動向，決定與丈夫分開，宣布正式加盟新東家「好工作娛樂」，並與旗下新演員黃耀霆，以及同門蔡凡熙、韓寧、林宴慈一同拍攝全新形象照。

轉換新東家的孫可芳形容自己像「搭上一台新的車」，強調並非重新開始，而是「再啟動」：「休息了這一、兩年，希望可以再啟動一次，這次跟不同的人一起到處去看看。」她坦言，隨著十年工作經驗累積，思維變得更加開放，不想再只是被動等待工作，希望拓展更多可能性。

今年她也參加金馬海外工作坊赴好萊塢進修，全程不帶翻譯機、以英文上課，每天在學習的過程「燃燒殆盡」，回到飯店倒頭就睡。過程中最令她感動的是老師們將「表演」視為一門需要畢生雕琢的工藝，也格外重視演員的身心健康，「老師說，用傷害自己的方式去演，表演生涯可能只有六年；如果想演60年，就要找到更健康的方式」。

為打破既有框架，孫可芳近期積極充實自己，學日文、韓文、重訓、跑步，還克服怕水首次買泳衣學游泳，接下來更報名射擊訓練。她笑說自己愛玩打槍戰電動，一直想挑戰動作戲、警匪追逐與復仇題材，「不如先把自己練得超厲害，等角色來找我的時候，我已經準備好了。」新作方面，她與日本導演合作的電影「親愛的怪孩子」已於香港國際影視展公布，飾演販賣孩子的犯罪者，另有影集預計年底播出。

孫可芳(中)加入新東家，與同門蔡凡熙(左起)、黃耀霆、韓寧、林宴慈一同拍攝全新形象照。（圖／好工作娛樂提供）