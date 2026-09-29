我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美對中軍售有前例 六四後立法禁止 川普仍有1招能賣北京

加州10大最富郊區城 9個在灣區

孫可芳和劉冠廷「分手」 加盟新東家喊「像上新車」

記者陳慧貞／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
孫可芳形容加入新東家像「搭上一台新的車」。（圖／好工作娛樂提供）
孫可芳形容加入新東家像「搭上一台新的車」。（圖／好工作娛樂提供）

台灣女星孫可芳（小豆）和演員老公劉冠廷過去屬同一家經紀公司，今年正值出道十年，她有了新動向，決定與丈夫分開，宣布正式加盟新東家「好工作娛樂」，並與旗下新演員黃耀霆，以及同門蔡凡熙、韓寧、林宴慈一同拍攝全新形象照。

轉換新東家的孫可芳形容自己像「搭上一台新的車」，強調並非重新開始，而是「再啟動」：「休息了這一、兩年，希望可以再啟動一次，這次跟不同的人一起到處去看看。」她坦言，隨著十年工作經驗累積，思維變得更加開放，不想再只是被動等待工作，希望拓展更多可能性。

今年她也參加金馬海外工作坊赴好萊塢進修，全程不帶翻譯機、以英文上課，每天在學習的過程「燃燒殆盡」，回到飯店倒頭就睡。過程中最令她感動的是老師們將「表演」視為一門需要畢生雕琢的工藝，也格外重視演員的身心健康，「老師說，用傷害自己的方式去演，表演生涯可能只有六年；如果想演60年，就要找到更健康的方式」。

為打破既有框架，孫可芳近期積極充實自己，學日文、韓文、重訓、跑步，還克服怕水首次買泳衣學游泳，接下來更報名射擊訓練。她笑說自己愛玩打槍戰電動，一直想挑戰動作戲、警匪追逐與復仇題材，「不如先把自己練得超厲害，等角色來找我的時候，我已經準備好了。」新作方面，她與日本導演合作的電影「親愛的怪孩子」已於香港國際影視展公布，飾演販賣孩子的犯罪者，另有影集預計年底播出。

孫可芳(中)加入新東家，與同門蔡凡熙(左起)、黃耀霆、韓寧、林宴慈一同拍攝全新形...
孫可芳(中)加入新東家，與同門蔡凡熙(左起)、黃耀霆、韓寧、林宴慈一同拍攝全新形象照。（圖／好工作娛樂提供）

精華 FAQ

  • 因為她過去和老公劉冠廷同屬一家經紀公司，如今正式加盟新東家好工作娛樂，等於兩人改為分屬不同經紀體系，因此被媒體形容為「分手」。

  • 孫可芳把這次轉換形容成「像搭上一台新的車」，但她強調不是重新開始，而是重新啟動，希望借由不同團隊與環境，探索更多表演與工作的可能性。

  • 她除赴金馬海外工作坊到好萊塢進修外，也學日文、韓文、重訓、跑步、學游泳，甚至報名射擊訓練，希望未來能接到動作戲、警匪與復仇類角色。

上一則

傑尼斯性侵賠償告一段落 東山紀之卸任SMILE-UP.社長

下一則

泰勒絲、瑪丹娜太吸睛 VMAs收視飆11年新高

延伸閱讀

觀影說劇／陳意涵「意外懷孕」重溫照顧嫩嬰 劉冠廷「新手老爸」泡奶大出包

觀影說劇／陳意涵「意外懷孕」重溫照顧嫩嬰 劉冠廷「新手老爸」泡奶大出包
188公分UBA猛將戰演藝圈 黃耀霆當4年保全意外開啟演員夢

188公分UBA猛將戰演藝圈 黃耀霆當4年保全意外開啟演員夢
「陽光女子合唱團」入選東京影展 預告開箱翁倩玉家

「陽光女子合唱團」入選東京影展 預告開箱翁倩玉家
楊紫瓊苦練2年當「魔方小姐」 回歸華語影壇秀地道廣東話

楊紫瓊苦練2年當「魔方小姐」 回歸華語影壇秀地道廣東話

熱門新聞

吳宇森近日迎來80大壽。(取材自Instagram)

吳宇森在加州迎80大壽 昔支持長女借精生子 今與孫女享天倫樂

2026-09-25 02:20
電影中布萊德彼特所承受的身體折磨都是真實的。圖／派拉蒙影業提供

布萊德彼特接受完整軍事訓練 真實程度堪稱教科書等級

2026-09-25 11:18
張晨光（左）勸陳美鳳入圍金鐘就好，千萬別得。記者林士傑／攝影

張晨光遇中國影視「斷崖式下墜」 今年零戲約仍不輕言退休

2026-09-25 16:26
辛龍(中)攜手方季惟(左)、王曈飆唱「朋友」，氣氛動人。圖／麗星郵輪提供

辛龍全面回歸演藝圈 與方季惟、王曈合作首秀

2026-09-23 12:17
關之琳（右）要過生日了，億萬富豪邱子傑（左）貼心送上專屬蛋糕，提前幫她慶生。（取材自IG＠jefferyyau）

關之琳邁向64歲 億萬富豪為她暖壽 曝無濾鏡真實容貌

2026-09-21 08:00
圖為2019年劉歡(中)在湖南衛視音樂競技節目《歌手》「歌王之戰」摘得「歌王」桂冠。（湖南衛視供圖）

「中國好聲音」導師劉歡去世 享年63歲 北京奧運唱紅「我和你」

2026-09-25 22:23

超人氣

更多 >
王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路

王楚欽「最後一屆亞運會」全線奪銀：走別人沒走過的路
紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母

紐約時報主管加州遭槍殺 兇手竟是77歲中國籍岳父母
蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功

蔣友柏50歲求婚後首發聲：有名有錢不代表成功
紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管

紐時主管遭槍殺／變性埋殺機？他做女跨男手術 妻曾動手拔管
那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查

那英加唱「彎彎的月亮」致敬劉歡恐挨罰？文旅局：在調查