孫可芳和劉冠廷「分手」 加盟新東家喊「像上新車」
台灣女星孫可芳（小豆）和演員老公劉冠廷過去屬同一家經紀公司，今年正值出道十年，她有了新動向，決定與丈夫分開，宣布正式加盟新東家「好工作娛樂」，並與旗下新演員黃耀霆，以及同門蔡凡熙、韓寧、林宴慈一同拍攝全新形象照。
轉換新東家的孫可芳形容自己像「搭上一台新的車」，強調並非重新開始，而是「再啟動」：「休息了這一、兩年，希望可以再啟動一次，這次跟不同的人一起到處去看看。」她坦言，隨著十年工作經驗累積，思維變得更加開放，不想再只是被動等待工作，希望拓展更多可能性。
今年她也參加金馬海外工作坊赴好萊塢進修，全程不帶翻譯機、以英文上課，每天在學習的過程「燃燒殆盡」，回到飯店倒頭就睡。過程中最令她感動的是老師們將「表演」視為一門需要畢生雕琢的工藝，也格外重視演員的身心健康，「老師說，用傷害自己的方式去演，表演生涯可能只有六年；如果想演60年，就要找到更健康的方式」。
為打破既有框架，孫可芳近期積極充實自己，學日文、韓文、重訓、跑步，還克服怕水首次買泳衣學游泳，接下來更報名射擊訓練。她笑說自己愛玩打槍戰電動，一直想挑戰動作戲、警匪追逐與復仇題材，「不如先把自己練得超厲害，等角色來找我的時候，我已經準備好了。」新作方面，她與日本導演合作的電影「親愛的怪孩子」已於香港國際影視展公布，飾演販賣孩子的犯罪者，另有影集預計年底播出。
因為她過去和老公劉冠廷同屬一家經紀公司，如今正式加盟新東家好工作娛樂，等於兩人改為分屬不同經紀體系，因此被媒體形容為「分手」。 孫可芳把這次轉換形容成「像搭上一台新的車」，但她強調不是重新開始，而是重新啟動，希望借由不同團隊與環境，探索更多表演與工作的可能性。 她除赴金馬海外工作坊到好萊塢進修外，也學日文、韓文、重訓、跑步、學游泳，甚至報名射擊訓練，希望未來能接到動作戲、警匪與復仇類角色。
精華 FAQ
因為她過去和老公劉冠廷同屬一家經紀公司，如今正式加盟新東家好工作娛樂，等於兩人改為分屬不同經紀體系，因此被媒體形容為「分手」。
孫可芳把這次轉換形容成「像搭上一台新的車」，但她強調不是重新開始，而是重新啟動，希望借由不同團隊與環境，探索更多表演與工作的可能性。
她除赴金馬海外工作坊到好萊塢進修外，也學日文、韓文、重訓、跑步、學游泳，甚至報名射擊訓練，希望未來能接到動作戲、警匪與復仇類角色。
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