188公分UBA猛將戰演藝圈 黃耀霆當4年保全意外開啟演員夢

新人黃耀霆擁有188公分高好身材。（好工作娛樂提供）

身高188公分的新人演員黃耀霆正式踏入演藝圈，就讀實踐大學應用外語系的他，高中才愛上籃球，大學加入校隊征戰UBA大專甲二(大專籃球聯賽)，主要擔任大前鋒、中鋒，專門負責搶籃板，還曾受服裝系同學邀請走秀。18歲起，他在精品店擔任假日保全長達4年，直到某天被前來逛街的造型師發掘，經過與經紀人深談半年後，意外開啟演員之路。

黃耀霆坦言過去從沒想過自己會當演員，「以為人生就是畢業找工作、做到60歲退休。」初上表演課時，他因長期運動養成的習慣，肢體略顯僵硬、還有些駝背，經常被老師提醒調整。不過籃球場磨練出的抗壓性，反而成為他面對演藝工作的助力，他認為比賽有輸有贏，試鏡也同樣如此，「下定決心就全力去做，不要讓自己後悔。」

談到演員目標，黃耀霆欣賞劉冠廷「演什麼像什麼、沒有表演痕跡」，也期待未來能挑戰與自身外放個性反差極大的角色，例如「絕命律師」主角吉米般內心複雜的人物。

正式出道後，黃耀霆坦言目前興奮多於緊張，「以前是從運動場轉換成演員這份工作，一切都是新鮮的未知數。」雖然不怕鏡頭，但也知道自己需要調整運動員較僵硬的肢體，希望把籃球場上的韌性帶進表演，迎接演藝生涯的新挑戰。

黃耀霆從籃球場轉而踏入演藝圈。（好工作娛樂提供）

蔡凡熙(左起)、黃耀霆、孫可芳、韓寧、林宴慈拍攝形象照。（好工作娛樂提供）