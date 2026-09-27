吳慷仁中秋衝黃山 大啖毛豆腐 狂讚安徽菜「有爺爺的味道」

吳慷仁中秋節前往安徽黃山旅遊。(取材自微博)

台灣男星吳慷仁 近年演藝重心轉往中國，適逢中秋 假期工作告一段落，他也趁著難得空檔前往安徽黃山旅遊，從搭乘纜車欣賞山景，到夜遊山林、邂逅刺蝟，隔天還幸運看到日出，充實行程讓他直呼「有些風景真的是需要親身經歷，才能感受到那一份雙眼記下來的獨特」。

吳慷仁日前分享黃山之旅，傍晚搭乘東海索道，纜車全長6638公尺，沿途高低落差1197公尺，將黃山山景盡收眼底。適逢中秋，山上也安排市集、樂團演唱及文化體驗等活動，讓他感受到濃濃節慶氣氛。旅途中，他還意外「亂入」一個直播間，甚至幫忙掌鏡約20分鐘，笑稱又是一次全新的體驗。

到了晚上，吳慷仁聽聞當晚首度開放「軒轅雲道」直通北海賓館的路線，便和一群人展開約50分鐘的夜間行程。他原本對自己的雙腿和體力頗有信心，沒想到走完後仍累得氣喘吁吁，「喘得跟牛一樣」，但運動過後反而覺得身心舒暢。

夜晚的黃山也讓他留下另一種感受。吳慷仁迎著山風吹拂，在中秋月光下欣賞夜色，與白天壯闊山景截然不同，途中還意外遇到同樣半夜出來散步的刺蝟，讓他忍不住直呼「超級可愛」。

隔天一早，吳慷仁留在山上等待日出，原本工作人員預估當天看到日出的機率約只有50%，沒想到最後太陽仍突破雲層現身。他興奮形容：「但它還是出來了～一顆紅紅的小蛋黃，不免還是很激動的。」幸運捕捉到日出美景，也為這趟旅程增添驚喜。

來到安徽，吳慷仁當然也沒有錯過當地美食，陸續品嘗毛豆腐 、醬排骨、徽州撻粿、黃山石耳及葛粉圓等安徽料理。其中他對毛豆腐接受度很高，吃到部分菜色時更聯想到家中長輩，笑說「有幾樣菜有爺爺的味道」，有些菜也讓他想起爺爺喜歡加入臘肉的口味。

這趟黃山之旅從白天到夜晚都收穫滿滿，吳慷仁也感受到山林景色與節慶氛圍交織的魅力。他表示，親眼看見黃山後，更體會到有些風景只有親自走一趟才能真正感受，並已和朋友約好，下次還要再訪黃山，挑戰冬季雪景。

吳慷仁中秋節前往安徽黃山旅遊。(取材自微博)