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才出道就躍上紐約時代廣場 LAWA吐感性心聲

記者林士傑／即時報導
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LAWA登上美國紐約時代廣場巨幕。（Spotify提供）
LAWA登上美國紐約時代廣場巨幕。（Spotify提供）

目前就讀北藝大的LAWA，以首張專輯「活著的副作用」初試啼聲，隨即獲選為Spotify EQUAL大使，更登上美國紐約時代廣場巨幕，她感性表示要感謝很多人，「對創作者來說，很奇妙也很迷人的地方，是一個原本非常私人的事情，竟然可以變成很多人的共同經驗，是我繼續創作的動力」。

外表看似冷靜的她，內心其實充滿熱情，她說：「我想成為藝人，不完全是因為我喜歡站上舞台表演，而是我很喜歡創作東西，也很喜歡看那些原本只存在於我腦袋裡的畫面，真的活起來的感覺。」

對於身兼學生與歌手雙重身分，LAWA認為最重要的是別急著替自己下定義，當下過不去的事，回頭看可能具有不同的意義，因此必須對自己誠實，允許改變與不完美。

LAWA以首張專輯「活著的副作用」初試啼聲。（Spotify提供）
LAWA以首張專輯「活著的副作用」初試啼聲。（Spotify提供）

精華 FAQ

  • 她以首張專輯「活著的副作用」正式出道後，接連獲選為Spotify EQUAL大使，還登上美國紐約時代廣場巨幕，因此迅速受到外界關注。

  • 她認為創作很奇妙也很迷人，因為原本只存在於自己心中的私密想法，能變成許多人的共同經驗，這份連結感正是她持續創作的重要動力。

  • LAWA認為不要急著替自己下定義，當下過不去的事回頭看可能有不同意義，因此要對自己誠實，並允許改變與不完美的存在。

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