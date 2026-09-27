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66歲資深玉女神奇回春「月經來了」 負債上億台幣現況曝光

記者林士傑／即時報導
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周思潔公開自己的生命奇蹟。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）
周思潔公開自己的生命奇蹟。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

66歲的資深玉女周思潔，還清上億台幣債務之後，轉行當導遊並從事生命教育，近日公開自己的生命奇蹟，開心接受生理上的回春。她表示若是對於現狀感到不滿或者無法接受，「請再忍耐一下，那份不順遂的背後，往往藏著一份從未想像過的、美好的意外禮物」。

她10幾年前赴印度參加極限內在成長學習，3天課程必須沒收手機、禁止化妝以及切斷咖啡等物質依賴，每天凌晨4點藉由快節奏呼吸、震動、跳躍、自由舞蹈或發出聲音，宣洩積累在體內的情緒壓力與緊繃感，接著進入深度鬆弛與靜心，把心思放在當下的身體感受。

當時她是唯一的台灣學員，每天洗澡時間只有5分鐘，睡前得在10分鐘內摸黑鋪床、盥洗，她說若非為了「維護台灣人的尊嚴」，數度想要逃離現場。

而課程核心只有一句「Who is in?（現在你裡面住了誰？）」，她坦言起初深感無聊且腰痠背痛，後來才理解當下的純粹與美好，徹底學會「往內看」，也讓月經停止的她重迎生理期，象徵釋放心靈糾結的重獲新生，接著將在10月3日開始的「侃侃而談」見面交流會，與大家近距離互動。

周思潔曾赴印度參加極限內在成長學習。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）
周思潔曾赴印度參加極限內在成長學習。（圖／萊格悠國際文化有限公司提供）

精華 FAQ

  • 她在還清上億債務後，轉行成為導遊，也投入生命教育與分享經驗，生活重心從償債壓力轉向助人、交流與自我成長。

  • 她參加極限內在成長課程，透過呼吸、震動、跳躍、自由舞蹈與靜心等方式釋放壓力，學會專注當下並理解往內看的重要。

  • 周思潔表示自己原本已停經，後來在身心轉變後重迎月經，並把這視為釋放心靈糾結、重獲新生的象徵。

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