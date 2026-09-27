胡瓜為公益籌款累到失聲 狂噴6種藥又怕中毒

胡瓜(右三)領軍子弟兵歐漢聲(左起)、女兒小禎、搭檔康康、賴慧如為演唱會增色。 (記者王聰賢／攝影)

胡瓜以節目「胡來旅行社」和女兒小禎、兒子胡釋安一起入圍實境節目主持人獎，與徒弟歐弟、陳亞蘭以節目「週末最強大」入圍綜藝節目主持人獎，可謂「瓜門榮耀」。近日他領軍小禎、康康、歐弟、賴慧如主持「鑽石舞台之夜」演唱會，開心表示這次紅毯是他有生以來最激動，而小禎在一旁吐槽他是「整個演藝圈摃最久的男人」。

他入圍金鐘獎超過20次，上一次得獎是8年前的事。自曝有次摃龜(鎩羽)，他沒等到典禮結束就獨自走回家，「當天下雨，我一個人走，很淒慘的樣子」，小禎狂虧他當時的模樣，根本是生怕沒被人看到。

胡瓜透露，這陣子為了親自跑業務、分配票源以及半夜在演出場地調校音響，整個人累到聲音嚴重沙啞，「剛才到現在已經噴了6瓶不同的藥，都不曉得會不會中毒。」他為了公益行善多年，這兩場票房更為受贈單位「華山基金會」，票房加上高怡平、任賢齊和佩甄的幫助，有望募得善款與3輛到宅服務車，總數近台幣500萬。

演唱會開場由11位火辣的Luxy Girls帶來動感歌曲「表白」、「練舞功」，緊接著歐弟、賴慧如、小禎獻唱「愛情限時批」，唱到一半胡瓜和康康從4樓觀眾席驚喜出場，小禎前夫李進良和女兒Emma都在台下欣賞。

金曲歌王翁立友演唱民視連續劇組曲時，大螢幕一度出現傅子純演出的戲劇畫面，讓全場感嘆。壓軸的台語歌王洪榮宏以單歌、組曲的方式，獻上近半小時節目，包括「我是男子漢」、「春天哪會這呢寒」、「一隻小雨傘」等共八首歌曲。

小禎前夫李進良(右)帶著女兒Emma在台下看演出。(記者王聰賢／攝影)