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龐祥麟告別式星友齊聚 兒曝老爸深情 珍藏妻髮67載

記者趙大智╱綜合報導
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龐雲徽最常聽到爸爸說的一句話「我以你為榮」。(記者王聰賢／攝影)
龐雲徽最常聽到爸爸說的一句話「我以你為榮」。(記者王聰賢／攝影)

台灣資深演員龐祥麟9月1日凌晨辭世，享壽80歲。告別式26日在台北懷愛舉行，兒子和家人們送他最後一程。

靈堂以玫瑰、繡球花布置，遺照選用「夜市人生」劇照，賈靜雯、張詠詠送花籃，寇世勳、張晨光、周丹薇、楊貴媚、蔣黎麗、翁家明、江宏恩、康康、王耀慶、沈世朋夫妻、楊少文等好友都到場。

龐雲徽談起父親與抗癌逾2年的母親數度哽咽，父母從小就是青梅竹馬，父親甚至珍藏母親第一次剪髮留下的一束頭髮，保存長達67年，「我爸就是一個這麼重情重義的人」。母親開始抗癌時，家人都陪在身邊，他也曾想過父親中風或許與妻子罹病有關。母親因身體狀況不適合參加告別式，全家決定讓她留在家中休息，「我們只剩媽媽了」。

龐雲徽透露，父親生前最常對他說「我以你為榮」，至於遺言並沒有特別交代，「就是他安心了吧」。江宏恩回憶，龐祥麟總是笑臉迎人，拍戲累了就講笑話，若有爭執也會主動緩和氣氛，「這是他最棒、最值得晚輩學習的地方」。

周丹薇紅著眼眶，形容他是「非常非常疼我的大哥」，病榻上的最後一次探望，仍記得過往笑話。翁家明則說，剛進中視時常聽龐祥麟說故事，對方教他做人處事的道理。

龐祥麟演藝生涯近50年，從演員、主持人、廣播DJ到配音員，在幕前幕後都留下足跡。早期他在中視古裝劇「女巡按」飾演駙馬常子春受到矚目，之後又在「烽火兒女情」挑大梁主演，陸續挑戰不同戲路，其中又以反派角色最讓觀眾印象深刻。後來轉戰本土劇後，陸續演出「飛龍在天」、「台灣龍捲風」、「夜市人生」、「廉政英雄」等作品。

龐祥麟的遺照選用他在「夜市人生」的劇照。(記者王聰賢／攝影)
龐祥麟的遺照選用他在「夜市人生」的劇照。(記者王聰賢／攝影)

寇世勳(左)、翁家明都來送老朋友最後一程。(記者王聰賢／攝影)
寇世勳(左)、翁家明都來送老朋友最後一程。(記者王聰賢／攝影)

精華 FAQ

  • 告別式於26日在台北懷愛舉行，靈堂以玫瑰和繡球花布置。賈靜雯、張詠詠送花籃，寇世勳、張晨光、周丹薇、楊貴媚、江宏恩等好友也到場送別。

  • 龐雲徽表示，父母從小就是青梅竹馬，父親甚至珍藏母親第一次剪髮留下的一束頭髮，保存長達67年。他形容父親重情重義，也提到全家盼母親留在家中休息。

  • 龐祥麟演藝生涯近50年，曾演出女巡按、烽火兒女情、飛龍在天、台灣龍捲風、夜市人生等作品。江宏恩、周丹薇等人都稱讚他待人親切、幽默，常主動緩和氣氛。

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