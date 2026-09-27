張琴3子女全在美國 中秋拒飛長途探孫 笑喊「換他們放假飛回來」
74歲台灣藝人張琴出席超市活動，談起牛排，意外聊起年輕時在美國曼哈頓求學的日子。她回憶，當年為了滿足口腹之欲，曾用新鮮番茄煮番茄肉片麵，沒想到連番茄都讓她印象深刻，「曼哈頓的番茄好貴喔！一顆就要好幾塊美金，買幾顆就10幾塊了」。當時想吃好一點的肉品也沒那麼容易，「也買不到像美福這種頂級肉品，只能逛一般超市」。
從牛排聊到中秋烤肉，張琴也憶起過去和姊姊張琪一家過節的畫面。以前中秋常到姊姊家頂樓烤肉，每次都得把食材、烤肉工具一路搬上樓，吃完還得收拾，讓她笑說實在太累，後來姊姊乾脆改成直接到餐廳吃飯。
雖然不再自己張羅烤肉，張琴依然很喜歡中秋節的氣氛，尤其喜歡走在街上，看家家戶戶在騎樓、院子裡聚在一起烤肉，「看到大家互相聊天說笑的笑容，那種連結感特別溫馨」。對她而言，中秋真正讓人留戀的，反而是這種一家人、親友聚在一起的熱鬧感。
如今張琴的3個孩子都在美國，老大已經成家，還有2個分別10歲、5歲的孫女。每到中秋，孩子們都會打視訊電話關心「阿嬤有沒有烤肉」，她也會準備柚子、月餅應景。過去為了陪伴孩子，她一年得飛美國兩次，如今年紀漸長，她也笑著改變策略，「搭飛機好累，換他們放假飛回來就好」。
今年張琴則選擇另一種方式團聚，特別和日籍媳婦約好，全家在日本大阪碰面。從當年在曼哈頓為了一盤番茄肉片麵精打細算，到現在孩子成家、有了下一代，她的中秋生活也從親自張羅烤肉，變成期待一家人能找個地方相聚。
張琴出席內湖門市中秋活動，現場還遇上「離譜樂團」，團員介紹完小提琴、中提琴後，突然送上「世界上最美的琴，莫過於張琴」的稱讚，讓她當場笑開懷。
她說當年在曼哈頓想吃好一點並不容易，番茄和肉品都很貴，只能到一般超市採買，靠新鮮番茄煮番茄肉片麵，連番茄價格都讓她印象深刻。 以前她常到姊姊張琪家頂樓烤肉，食材和工具都要搬上樓，吃完還得整理收拾，讓她覺得相當勞累，後來姊姊也改成直接到餐廳聚餐。 她的3個孩子都在美國，平時會視訊問候，她則準備柚子、月餅應景；如今她覺得搭機太累，改成希望孩子放假飛回來，這次則約在日本大阪碰面。
精華 FAQ
她說當年在曼哈頓想吃好一點並不容易，番茄和肉品都很貴，只能到一般超市採買，靠新鮮番茄煮番茄肉片麵，連番茄價格都讓她印象深刻。
以前她常到姊姊張琪家頂樓烤肉，食材和工具都要搬上樓，吃完還得整理收拾，讓她覺得相當勞累，後來姊姊也改成直接到餐廳聚餐。
她的3個孩子都在美國，平時會視訊問候，她則準備柚子、月餅應景；如今她覺得搭機太累，改成希望孩子放假飛回來，這次則約在日本大阪碰面。
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