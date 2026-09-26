天心遺憾「我們六個」落馬金鐘 老公比她還難過

天心無緣金鐘，老公比她還難過。(記者王聰賢／攝影)

天心主演大愛劇場「我們六個」原被看好入圍金鐘，最後卻無緣名單，她當下大度發文，為宣傳影集「郵票與舒芙蕾」，與陳意涵、張懷秋出席沉浸式特展，也首度透露韓籍老公金英敏得知消息後的反應。

天心笑說自己早已摸透老公的個性，兩人隔海視訊時，她故意嘟嘴撒嬌，原本期待聽到「老婆妳是最棒的，我心目中的影后就是妳」，沒想到對方卻臉一沉回了「嗯」，之後再次視訊，畫面竟一片漆黑，她疑惑問：「大白天的你在幹嘛？」老公要求「給我半小時」等心情平復。天心才恍然大悟：「原來他比我更難過。」

「我們六個」受到各方看好，天心坦言落馬當下確實有些失落，但仍看得開：「就可遇不可求啊，不要退休的話都有機會啦。」劇中兒女潘親御、游珈瑄雙雙入圍，她也開心替兩人喝采：「我是很好的助攻啊。」

同場宣傳「郵票與舒芙蕾」的張懷秋，在劇中是大渣男，已有老婆陳意涵還搞小三天心，他分析角色明明擁有幸福家庭，可能是因為老婆不再崇拜自己而外遇。這番話讓迎來結婚十周年的天心透露，金英敏曾提醒她，夫妻吵架時要記得「對方是唯一」。已婚八年的陳意涵聽完卻直接翻白眼，笑虧：「是我唯一想殺的人吧。」

陳意涵和導演老公許富翔結婚八年，育有一對兒女。被問「對老公還有崇拜嗎」，她答說「盡量囉」，畢竟他讀的書較多，如果他有講出她不知道的冷知識，她就會給予浮誇的情緒價值：「我嫁對人了！小孩的智商靠你了，我只負責顏值的。」