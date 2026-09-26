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息影逾20年 王祖賢首談容貌爭議：觀眾都不知道我已60歲了

娛樂新聞組╱綜合報導
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王祖賢受訪時回顧昔日演藝生涯。(取材自微博)
王祖賢受訪時回顧昔日演藝生涯。(取材自微博)

息影超過20年、以經典電影「倩女幽魂」中「聶小倩」一角成為影迷心中永遠女神的王祖賢，近年來定居加拿大潛心修佛，鮮少出現在螢光幕前。然而，偶有近照曝光時，總會引發部分網友對她「容貌變化」的討論與爭議。近日，王祖賢罕見接受節目專訪，首度以泰然自若的態度回應外界對她外貌的指指點點，豁達直言：「觀眾都不知道我已經60歲了，還在談論我的容貌。」

在李誕主持的訪談節目「互相關注」中，王祖賢看著自己當年身穿白衣的劇照，回憶起拍攝「倩女幽魂」時的自己。她表示：「剛剛那一張是19歲，我成名算早。」點出她將最青春美好的模樣留在了大銀幕上，卻也因此成了大眾對她永恆的記憶錨點。

面對外界屢屢拿她現今的狀態與年輕時的巔峰顏值做比較，甚至產生負面質疑，王祖賢顯得相當平靜。主持人李誕在節目中點出，這是因為大眾在「時間感上對不上」。王祖賢深表認同地回應：「現在很多觀眾的印象還停留在這個（19歲）時候。」

她一語道破了容貌爭議的盲點：「他們都不知道王祖賢已經60歲了，還在談論我的容貌。我有一段很長的時間沒有出來，所以他們銜接不上我的感覺。」這段話不僅展現了她對公眾認知的理解，也透露出她對自然老去的坦然與釋懷。

精華 FAQ

  • 因為近年偶有近照曝光後，外界常拿她現今狀態與年輕時比較。她在節目中以平靜態度回應，強調自己已60歲，外界卻仍停留在過去印象。

  • 王祖賢認為，問題出在大眾的時間感對不上。她多年未公開露面，觀眾記憶仍停留在19歲演出《倩女幽魂》時的模樣，因此難以銜接她如今的樣貌。

  • 她展現出對自然老去的坦然與釋懷，並理解公眾對經典形象的留戀。她沒有回避爭議，而是直接說明自己已60歲，顯示成熟而平靜的態度。

加拿大 王祖賢

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