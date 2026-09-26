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圓抱孫夢 70歲張晨光喜孜孜曬「小女朋友」

記者趙大智╱綜合報導
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周丹薇(左)個展「瑞彩凝光」開幕，張晨光特地到場支持。(記者林士傑／攝影)
周丹薇(左)個展「瑞彩凝光」開幕，張晨光特地到場支持。(記者林士傑／攝影)

台灣藝人周丹薇個展「瑞彩凝光」開幕酒會，她的好人緣展現在現場的星光燦爛，除了久違的寇世勳，最受矚目莫過於多年老友張晨光，70歲的他透露當爺爺了，秀出1歲2個月大寶貝孫女丫丫照片時眉開眼笑：「我的小女朋友。」

張晨光和老婆謝美惠育有2子，2023年他為多倫多大學畢業的長子張鈞傑在台北文華東方舉行婚宴，當時即難掩想抱孫心情，還對兒子放話「不可避孕」，果然如今美夢成真。為此張晨光今年5個月內就從大陸飛加拿大5次，只為想抱抱孫女。

沒見到孫女時，張晨光每天會打視訊電話，由於孫女只會喊「奶奶」，喊不出「爺爺」改用「大大」代替，他說：「每天就是期望聽到孫女叫一聲大大，那聲音真的讓人化掉」，有次訊號不好聽不到孫女聲音，他黯然之際，老婆居然說了句「我們再生一個好了」，嚇得他當場睡意全消。

雖然有孫女萬事足，不過張晨光承認只要一聞到有屎味，就會喊：「來來來，抱走。」以前2個兒子他從未帶過，不免感謝老婆大人的辛苦：「他們被我老婆帶得很好，路子都沒走偏，太偉大了。」

張晨光也提到過去周丹薇曾辛苦求子卻不得，但老天爺卻讓她在琉璃創作領域大放異采。

好久不見的寇世勳來看老朋友。(記者林士傑／攝影)
好久不見的寇世勳來看老朋友。(記者林士傑／攝影)

精華 FAQ

  • 他是在周丹薇個展「瑞彩凝光」的開幕酒會上，被眾人關注時分享當爺爺的消息，並拿出1歲2個月大孫女丫丫的照片，笑說她是自己的「小女朋友」。

  • 他表示自己5個月內就從大陸飛加拿大5次，只為抱抱孫女；平時見不到時也會天天打視訊電話，盼能聽到孫女喊他一聲「大大」。

  • 他坦言自己一聞到屎味就會想把孩子抱走，並感謝老婆過去辛苦把2個兒子帶大、沒有走偏；同時也提到周丹薇雖求子不易，仍在琉璃創作領域大放異采。

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