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庾澄慶認有代溝 跟兒子恩利拍片像路人

娛樂新聞組╱綜合報導
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庾澄慶(右)和兒子小哈利（恩利）曾一起拍片同樂。(取材自Instagram)
庾澄慶(右)和兒子小哈利（恩利）曾一起拍片同樂。(取材自Instagram)

資深音樂人庾澄慶（哈林）日前作客播客節目，大方分享與兒子「小哈利」恩利的父子日常，除了暢談自己的教養哲學，哈林更無奈透露遭兒子吐槽「衛生紙反覆用」，並笑稱在與兒子合拍時下流行的短影音時，自己滿頭問號的模樣簡直像是個「不會玩的路人」，真實逗趣的反應笑翻眾人。

說起「身教」，哈林意外被兒子爆料私下超糗的節儉習慣。哈林笑說，有次恩利跟其他小朋友聊天時，竟當面吐槽他：「我爸爸很環保，衛生紙他都會反覆用！」這番話讓哈林聽了哭笑不得，他解釋所謂的「反覆用」是擦完嘴巴後先放旁邊，再拿來擦桌子。哈林也不忘幽默自嘲：「好像不是很講衛生」。

年過六旬的哈林也坦言，在與恩利互動時深刻感受到「世代代溝」。他分享前陣子跟兒子一起拍攝年輕人流行的短影音，他完全摸不著頭緒，笑稱自己當時在鏡頭前簡直就像個「誤入鏡頭的純路人」。

哈林也觀察到現在的年輕人聚會模式變了，大家坐在一起不聊天，卻各自低頭滑手機、對著螢幕傻笑。哈林坦言，一開始的確很看不慣這種現象，但也意識到如果倚老賣老一直碎唸，只會破壞親子關係。後來他轉念一想，明白時代已經不同，與其批評指責，不如放下執著，「我現在同意也不要對別人指指點點，年輕人有他們的世界，我就跟我的朋友們自己玩就好了！」展現出為人父開明且包容的智慧。

精華 FAQ

  • 他提到兒子曾吐槽他把衛生紙反覆使用，也分享兩人一起拍流行短影音時，自己完全跟不上節奏，表情像誤入現場的路人，內容十分逗趣。

  • 哈林解釋，所謂反覆用是指他擦完嘴巴後先把衛生紙放旁邊，之後再拿來擦桌子，因此被兒子當場拿去和朋友分享，讓他哭笑不得。

  • 他坦言一開始不習慣年輕人聚會時各自滑手機的模式，但後來選擇尊重不同世代的生活方式，不再對別人指指點點，改以包容態度面對。

哈利

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