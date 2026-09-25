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看淡金曲、金鐘得失 白冰冰：收視更重要

記者葉君遠／即時報導
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白冰冰憑一己之力照顧許多工作人員家計。(取材自自臉書)
白冰冰憑一己之力照顧許多工作人員家計。(取材自自臉書)

台灣資深藝人白冰冰今年先迎來金曲獎入圍的喜悅，暌違28年再度角逐最佳台語女歌手，雖然最後未能抱回獎座，接著「超級冰冰Show」又在今年金鐘獎入圍名單中落敗，接連面對獎項結果，她卻顯得相當淡定。白冰冰直言，入不入圍、得不得獎，「要面對的只是我自己的情緒」，相較之下，節目能不能拿下好收視、長久播出，才是她真正放在心上的事。

白冰冰以「喝酒講酒話」入圍今年金曲獎最佳台語女歌手，這也是她繼1998年以「望無夢中人」入圍後，相隔28年再度入圍。當時得知入圍，她曾開心表示感謝媽祖庇佑，並透露自己一聽到「喝酒講酒話」就覺得歌曲很貼近市場、很有共鳴，因此決定錄唱。

如今再回頭談獎項，白冰冰認為，無論金曲或金鐘，評審都有自己的考量，她也坦言，如果是全民選出的結果，或許自己會進一步反省「我哪裡不好？」但既然是人數不多的評審評選，她就坦然接受。

談到「超級冰冰Show」今年金鐘獎沒有獲得任何提名，她認為，自己製作節目多年，最重要的不是拿到一座獎，而是每個星期端出觀眾喜歡看的內容。她也說，沒有入圍或沒有得獎，面對的頂多是自己的情緒，但節目沒有收視第一，真正要面對的是電視台主管。

白冰冰甚至以心臟的「冠狀動脈」比喻自己的節目，她認為八點檔以及周末重要時段是電視台的命脈，自己只是其中一條血管，「我不能讓它不通暢。」她透露，公司背後有大量工作人員，每個人又都有家庭，節目收視牽動的不只是主持人自己的成績，而是許多人的生計，因此她更在意節目能不能穩定長久。

從金曲獎到金鐘獎，白冰冰也看淡「誰比較好、誰比較不好」的比較。她縱橫演藝圈53年，從唱歌、短劇、主持到各種綜藝型態都曾參與，因此她認為現在許多節目其實都是一代一代接續下來，「不管現在誰出來做節目，都是我53年間做過的節目的其中一環。」

而談到演藝圈好友，白冰冰也透露與吳宗憲私下還有固定的「牌局」，中秋節他還會到家裡來開戰。她笑說，吳宗憲以前打牌打比較大，如今則會配合她。更爆笑的是，吳宗憲第一次到她家打牌，白冰冰竟然一個人贏了三個人將近10萬元，讓其他人直呼她「扮豬吃老虎」。兩人的交情從工作延伸到私下，成了這群演藝圈老友難得的生活樂趣。

對白冰冰而言，金曲獎、金鐘獎都是演藝生涯中的肯定，但走過53年，她更清楚自己要的是什麼。獎項有得有失，節目卻得每週繼續做、繼續讓觀眾看得開心，這才是她眼下最在乎的成績。

精華 FAQ

  • 她認為入圍或得獎主要影響的是自己的情緒，評審有各自考量，因此能平常心接受結果，不會把輸贏看得太重。

  • 白冰冰表示，節目每週都要端出觀眾愛看的內容，若收視不佳，真正要面對的是電視台主管；收視也關係到團隊與眾多家庭的生計。

  • 她以53年演藝經歷看淡比較，認為現在的節目多是前人累積的一部分，自己要做的是維持節目品質、讓觀眾看得開心並穩定播出。

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