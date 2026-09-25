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「再見1987」虐心倒數 方志友拍刑求戲 坐電椅失禁淚崩

記者趙大智／綜合報導
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林哲熹（左）和方志友主演的「再見1987」迎來大結局。(圖／公視台語台提供)
林哲熹（左）和方志友主演的「再見1987」迎來大結局。(圖／公視台語台提供)

台灣公視電視劇「再見1987」本周迎來完結篇，方志友飾演的角色感傷說出「戰爭，要結束了」，畫面接著切到她與林哲熹在煙火下深情對望，卻也暗示兩人始終無法真正廝守。遠在南韓的俊賢雖然一直渴望回到台灣，甚至與恩淑含淚告別，最後卻仍未能踏上歸途，只能留在南韓度過餘生。

方志友談到完結篇的刑求戲，坦言那是整部戲拍攝過程中的壓力高峰。為了呈現角色遭受迫害時的身體反應，她必須在電椅上持續劇烈顫抖，拍到後來相當疲憊，還得演出人物受到極端折磨後失禁的狀態。她回憶最後幾集拍攝時，自己一直有種「逃離現實的夢」的感覺，甚至在講戲、走戲階段就已經哭到停不下來。

林哲熹也對拍攝過程印象深刻，他透露導演曾說，如果當年的社會事件沒有發生，劇中這群人或許可以一起吃飯、一起長大。沒想到一句話就讓現場所有人紅了眼眶，「拍的時候每個人都完全沉浸在那個情境裡」。

禾浩辰則回憶角色被關進單人獄房時的感受，長時間處於封閉環境，甚至開始出現幻覺，看見邱雪出現在自己身邊，「真的快要發瘋」。寇家瑞飾演的警總特務，則面臨體制立場與好友遭刑求之間的兩難，也讓劇情增添更多變數。

台韓劇情同樣是完結篇的重要一環。飾演年輕恩淑的李侑菲回憶劇中詢問俊賢「不然你喜歡哪一種女生」的橋段，並提到劇組在服裝、場景與氛圍上，重現1950年代的時代感；飾演年老恩淑的文熙景，則詮釋出南韓女性堅毅卻溫柔的一面。飾演恩淑哥哥的金大賢形容這部戲就像「熬了很久的大骨湯」，慢慢累積出人與人之間深厚的情感；飾演韻之的李惠媛也表示，即使角色說著不同語言，情感仍能自然流動。

導演李權洋透露，當初拍攝韓國篇時，林哲熹看到李侑菲主動親近俊賢的橋段，現場反應讓他更加確定，俊賢內心深處始終惦記著方志友飾演的邱雪，以及台灣的妻女。

精華 FAQ

  • 完結篇以「戰爭，要結束了」作為情緒轉折，卻沒有帶來圓滿結局，而是讓角色面對無法廝守、各自分離的遺憾，整體氛圍相當虐心。

  • 她必須在電椅上持續劇烈顫抖，還要演出遭受極端折磨後失禁的狀態，拍到後來體力耗盡，甚至在講戲和走戲時就已經哭到停不下來。

  • 韓國篇透過服裝、場景與氛圍重現1950年代，也讓俊賢、恩淑等角色的關係更立體，最後強調俊賢始終惦記邱雪與台灣家人，形成跨國呼應。

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