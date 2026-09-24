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走過7年情變傳聞 井柏然、劉雯合體放閃 1動作破謠言

記者梅衍儂／即時報導
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劉雯（右）和井柏然在香奈兒大秀上自然互動。(摘自微博)
劉雯（右）和井柏然在香奈兒大秀上自然互動。(摘自微博)

中國大陸男星井柏然與國際超模劉雯自爆出戀情以來，一舉一動都是外界關注焦點。先前網路一度盛傳兩人感情生變，不過就在昨（24）日舉辦的香奈兒上海展覽活動上，兩人無預警大方同框看秀，不僅並肩落座、身體自然貼近，現場更是含笑對視、歪頭小動作不斷，甜蜜互動打破分手謠言。

井柏然最近因和孫千合作「早春晴朗」熱度再升高，兩人戲裡戲外的甜蜜氛圍讓不少劇迷狂「嗑CP」，也有人好奇兩人互動如此親密，是否會影響井柏然和劉雯的感情。而昨天活動現場井柏然與劉雯相鄰而坐，面對鏡頭毫不躲閃，也不刻意營業情侶氛圍，大方互動讓謠言不攻自破。

2人2019年因拍攝合作結緣，低調相戀至今近7年，期間雖多次被目擊私下牽手逛街、買菜，但也曾為了避免模糊工作焦點而在機場分開走。

劉雯是首位登上維密秀的東亞超模，曾位列富比士全球模特收入榜第3名；井柏然則手握「捉妖記」、「後來的我們」等多部高票房代表作，兩人在事業各有一片天，鮮少靠炒CP博取流量，不少網友都羨慕他們成熟理智的感情互動。

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