「功夫」導演九把刀：回首來時路 想贏就要敢輸

導演 —— 九把刀（圖片提供：麻吉砥加電影）

今（2026）年過年賀歲檔期，台灣電影市場迎來兩部作品——《雙囍》以及《功夫》；而過往幾乎作為票房常勝軍的導演九把刀，斥資近3億台幣拍攝的《功夫》，最終票房未能突破5,000萬台幣，若僅以「票房數字」的成敗論英雄，這一局，九把刀輸了。

「我想贏就敢輸」，但即便面對的是困境與批評，九把刀仍帶著一路走來的自信，豪氣千雲地這樣說。

這場與九把刀的專訪，發生在3月底，《功夫》在台灣的市場迴響幾乎已經蓋棺定論，票房數字是一個事實，對於商業性質導向的《功夫》，是該談也必須思考的狀況；而既然無法迴避，就正面對決，是的，這很九把刀。

面對商業市場的直球提問，九把刀就像站在打擊區上的開路先鋒，毫無畏懼地說：「我有一個很純粹的想法，不要覺得你做了某件事情、找誰來演什麼，票房就一定會好，商業市場沒有固定的標準答案；所以，從以前到現在，我都覺得不要猜觀眾的喜好，要做一個自己非常喜歡的東西，然後賭——大家會跟你一樣喜歡。」

去賭，回顧九把刀的導演生涯，其實他從一開始就是一場豪賭。

九把刀醞釀多年的奇幻動作片《功夫》，向台灣武俠文化致敬。（圖片提供：麻吉砥加電影）

從《那些年，我們一起追的女孩》開始的賭局

2011年，九把刀改編同名小說，推出了首次獨立執導電影《那些年，我們一起追的女孩》——小清新的校園愛情熱血故事，高中臭男生對心儀女生的單純與執著感動了全台灣，頓時，那年夏天的所有高中男生都是「柯景騰」，心中也都有一個「沈佳宜」；最終全台大賣4.29億，至今仍佔據國片票房排行榜第4名的位置。

2011年九把刀改編同名小說，推出首次獨立執導電影《那些年，我們一起追的女孩》（圖片提供：群星瑞智）

也就是從那一年開始，《那些年，我們一起追的女孩》捧紅了九把刀與新星柯震東，之後，這對「一導一演」的組合，就像侯孝賢之於舒淇、蔡明亮之於李康生、王家衛之於梁朝偉，成為影迷眼中的專屬組合。

後來，九把刀陸續將自己過去作家身份出版的小說改編上大銀幕，包含擔任編劇的《等一個人咖啡》、《樓下的房客》、《打噴嚏》，以及導演作品《報告老師！怪怪怪怪物！》、《月老》、《請問，還有哪裡需要加強》和《功夫》，鮮明的「刀大」風格成為了台灣電影的獨樹一幟。

而每一部電影作品就和九把刀的小說一樣，風格多變地游走在愛情、驚悚、奇幻、動作等類型，尤其《月老》，迎來了九把刀電影生涯的巔峰—— 不僅全台賣出2.6億票房，更雙雙入圍金馬獎、台北電影獎11項大獎，前者獲得最佳音效、造型設計、視覺效果獎，後者則是拿下最佳導演、男主角、視覺效果獎；在以台灣電影為主戰場的台北電影獎，九把刀與柯震東的組合，這些年各自歷經了無數風雨，終於同台獲獎。

從《那些年，我們一起追的女孩》到《月老》再到《功夫》，我們看見了這場賭期的起點、頂點與低谷，而面對電影賭局的瞬息萬變，九把刀還是這樣說：「我很公平地說，這五部導演作品應該都有這樣的氣質——就是我沒有在猜，我也都很喜歡它們最後的樣子，然後希望大家跟我一樣愛它們，當然不是每次都成功 ，但這些是我想像中的誠意。」

九把刀說：「當然，我有時候也會去猜觀眾的反應，但最後的決策還是會以個人的品味、想法去執行；雖然觀眾沒有接到的時候也會挫折，但這是一個比較不後悔的思維，假設是用大家喜歡的想像去拼揍電影，如果失敗了，會有一種『早知道我當初就......』的思考，這個『早知道』一出現，會很痛苦的。」

九把刀與柯震東的組合，這些年各自歷經了無數風雨，終於在台北電影獎同台獲獎（圖片提供：麻吉砥加電影）

電影作者論以及團隊的拿捏平衡

事實上，九把刀的導演作品就是他的文字作品——《那些年，我們一起追的女孩》、《報告老師！怪怪怪怪物！》、《月老》、《請問，還有哪裡需要加強》和《功夫》，無一不是，也如此個人。

也終於，來到了第五部導演長片《功夫》，九把刀是有意識地在問自己——電影究竟是什麼；而貫穿《功夫》的「相信」——無論是從行銷標語到核心本質——就是這名創作者正在回應對於電影的想像。

顯而易見的，九把刀的《功夫》挪移了許多華語武俠類型經典電影／劇集，從金庸、李小龍、到周星馳等人，提供影迷尋找彩蛋的樂趣，試圖透過這種影迷電影的類型包裝，從中追尋來到當下，屬於九把刀的武俠電影的位置與意義。

於是，在眼花撩亂的文本挪移、痛苦不堪的習武過程之後，九把刀在電影的最後直接將「片廠」搬了出來(註1)，所有古代的武俠、仁義、正邪精神，都是九把刀所打造的「幻象」，這段「電影中的電影」並非惡搞或服務劇情，反而具有重要的後設意義，即九把刀在轉譯解構、消化反芻經典的困苦路徑上，終於能用「九把刀自己的電影」去積極地辯證一件事——從過去到現在，拍電影（又或是電影）其實就是一種集體相信的過程，九把刀揭示的答案是，無論是高強功夫、國家機器還是電影造夢，就都是關於「相信」的本質。

註1.《功夫》在中後段開始，觀眾會慢慢發現，原來戴立忍飾演的角色，其記憶是被植入的，植入的方法是透過「拍電影」，例如，在山頂上的論劍、比武，失去心愛的人、與同門師弟反目成仇等情節，都是「拍電影」的過程，九把刀也在片中，將片廠的拍片細節呈現出來，藉以表達「電影中的電影」。

《功夫》柯震東、王淨、朱軒洋穿梭城市角落行俠仗義。（圖片提供：麻吉砥加電影）

「集體」、「相信」，就是九把刀至今走來的「電影夢」，他說：「電影是大家的共識！大家在這段時間一起工作、溝通，集體賣給了電影，電影的有機程度是很有趣的！」

這種電影的「集體性」，就與小說的「個人性」拉開了距離，九把刀也回應了「電影」與「小說」的差異，「小說基本上就是以我的直覺為主，不斷的直覺去堆砌；而小說唯一的成本只是我的『個人時間』，浪費掉了也沒有人會覺得可惜」。

九把刀繼續說：「而我覺得電影的集體性其實不是獨裁的，例如我們有演員、攝影、美術、造型、視效等等，其實各個部門對故事以及角色的建構都會有影響。」

確實，從上個世紀中葉——法國新浪潮所逐步成形並產生深刻影響的「作者論」，為「電影是屬於導演的、作者的」風氣定調基礎，但當人們過於強調以及崇尚「作者論」時，也容易忽略電影本質上是一門「集體創作」。

以九把刀的電影來說，一路從青春校園愛情類型走向奇幻風格，從《月老》、《功夫》這兩部大作來看，我們幾乎就不能忽略視覺效果嚴振欽及其團隊的努力，可以說，台灣影視產業後期製作團隊的一路高歌猛進，創造了《月老》與《功夫》問世的可能性——尤其，《功夫》的視覺特效鏡頭超過1600顆。

「電影在工業化的過程中，某些技術環節必須要成熟，技術人員也需要有相對應的題材發揮，而這個成熟其實就是夥伴的成長；我覺得特效不僅是一種技術，也是關於展現的方式，那就是電影的風格」九把刀說。

提及與嚴振欽的長年合作，九把刀也強調，一定要讓技術人員嘗試他們的想法，要不然這些人就真的只是「執行者」而非「創作者」，如此一來，電影工作就會很枯燥，「我們想做的一直不是很難的東西，而是想做有趣的、或是大家沒看過的東西，這些才是能留下來的Legacy；而不只是特效，其實配樂、攝影等等的技術環節，都是說故事的一環，電影並非只有劇本」。

「但當然，雖然電影是集體創作，但許多決定還是在我，只要掛上『九把刀作品』，就是我來買單負責啦！」九把刀最後這樣說。

電影《功夫》全片特效鏡頭多達1,600 顆， 九把刀坦言自己最想透過特效呈現有趣且前所未見的畫面。（圖片提供：麻吉砥加電影）

還是要繼續中二、繼續拍電影

回應到這篇文章的開頭段落，其實許多時候若僅以「票房數字」的成敗論英雄，並不那麼公允，電影從來就不只是數字遊戲，從多種角度來看，創作者的誠實、才華、能力也很重要。

九把刀站在《功夫》的位置上，坦率且直接地（或是帶著一點中二與純真）告訴所有人，作為一名電影創作者，自己是如此全然地相信「故事」的力量，他在片中刻意玩出花樣，為了豐厚電影的敘事結構——「電影中的電影」、「故事中的故事」，便是最好的證明。

然後，故事是什麼？故事就是電影。戴立忍的角色相信了他曾看過的武俠電影，柯震東的角色則全然相信師父所經歷的一切，也正是如此毫無保留的「相信」，由內而外觸動了劇中角色改變世界的力量——就是所有人現在看見的《功夫》(註2)。

「相信」——這種樂觀單純到近乎偏執的浪漫，甚至已經成爲了對抗外在／自我的強大內力武功時，就是九把刀面對「電影是什麼」所給出的答案，而這可能恰恰也是我們這個世代，還需要電影以及電影院的重要原因之一。

而當一名導演透過「電影」積極地去詢問自己為什麼要拍電影，又或是電影能做到些什麼，它的力量來自哪裡——這樣的辯答在電影中出現時，總是迷人。

但是，改編電影就總是會碰上原作讀者的質疑，「相信」的主軸論述幾乎是對於《功夫》的魔改，因此，當我們討論到這一點時，九把刀說：「其實我能理解讀者的不滿，假設有人改編《七龍珠》，比克不是綠色的、悟空變身超級賽亞人的頭髮不是金色的，我可能也會翻臉；小說的讀者會有忠於原作的本能，但是身為創作者，我沒有這種羈絆， 我會成長。」

九把刀繼續回應：「也就像你說的，以《功夫》而言，其實就是聚焦在『相信』，如果我要相信這個故事的力量，就得積極賦予敘事的力量。」

而在九把刀所相信的故事、揮別的《功夫》之後，我們也有理由去相信，他會繼續拍電影，事實上，九把刀也確實正在下一個電影的路上，這次是拍攝其他作家的作品，也是首度執導非個人小說的電影，「雖然為人詬病的中二梗可能又會出現，但我的電影就是這樣，可能是無意識、慢慢地形成我個人的作者狀態吧」，九把刀笑著說。

最後，倘若我們回首來時路，在《那些年，我們一起追的女孩》、《報告老師！怪怪怪怪物！》、《月老》、《請問，還有哪裡需要加強》和《功夫》撐起來的電影創作系譜上，九把刀的中二所伴隨著的自信，永遠不會缺席。

而不管是賭輸還是賭贏，他都會再戴上頭盔、護具，上場打擊，持續走向下一個九局下半的兩好三壞。

註2. 在《功夫》片中，因為「拍電影」這件事，讓戴立忍的角色「相信」自己會高強功夫，相信所有被「創造」出來的橋段與情節；因為這樣的「深信不疑」，戴立忍的角色進而去影響了柯震東、朱軒洋、王淨等人的角色，讓所有人都開始「相信」真的有一個武俠世界，而一切其實都是關於「電影」，從後設的意義上來看，九把刀就在拍電影，試圖讓所有觀眾都相信他所創造的電影世界。

從小說到電影 ，把刀的中二所伴隨著的自信，永遠不會缺席。（圖片提供：麻吉砥加電影）

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）