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感情是個債啊…王祖賢自曝與齊秦分手後「沒再談戀愛」

記者廖福生／綜合報導
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王祖賢在接受專訪時，首度提及當年與齊秦的情史。（取材自小紅書）
王祖賢在接受專訪時，首度提及當年與齊秦的情史。（取材自小紅書）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：王祖賢坦言與齊秦分手後，至今沒再談戀愛。
  • 重點二：她把感情視為宿債，認為緣分盡了就該放下。
  • 重點三：面對外貌變化與年齡，她以平常心過著簡單生活。

現年59歲的女神王祖賢息影多年，近年淡出螢光幕過著清靜日子，近日罕見登上節目「互相關注」接受專訪。被問及上一次談戀愛是什麼時候？她態度豁達且直言不諱：「就是人盡皆知的那一次。」坦言指的正是當年與歌手齊秦長達15年的轟轟烈烈情史。

王祖賢與齊秦當年因拍攝電影「芳草碧連天」相識，多年來分分合合、甚至一度論及婚嫁，最終仍走向分手，而她也自此保持單身至今。談起這段刻骨銘心的舊情，王祖賢顯得相當平靜。她表示自己後來想通了許多關於宿命的安排，直言：「這個感情是個債啊，我也覺得還完了。」

在她看來，感情本質就像一筆宿債，當緣分走到盡頭、兩人選擇各奔東西，不過是自然而然的結果。至於究竟幾歲才還清這筆情債？王祖賢透露了關鍵，坦言單方面想放下根本沒用：「要對方放下才可以，他認為這個事情我夠了，他離開了，理所當然，他覺得全了，這樣才行。」

齊秦(左)與王祖賢當年愛得轟轟烈烈。（聯合報系資料照片）
齊秦(左)與王祖賢當年愛得轟轟烈烈。（聯合報系資料照片）

被主持人提醒當時還清情債時其實非常年輕，王祖賢則溫柔表示自己心中非常安心，並誠心希望對方好、能看到對方完成夢想，自己也會開心送上祝福。

走過情關，王祖賢對「愛」與「情」也有了全新體悟。她認為人世間可以擁有愛，但最好別陷入太深的「情念」，因為「情」往往伴隨著佔有、嫉妒與貪嗔癡等煩惱；反觀純粹的「愛」能包容萬物，只要不執著，內心就能更加自在。

除了感情生活，面對外界多年來對她外貌變化的種種討論，王祖賢也展現出相當坦然的態度。她笑稱大家的記憶似乎出現了斷層，因為自己淡出螢光幕多年，大眾的印象始終停留在她19歲飾演「聶小倩」時的驚艷模樣，一看到她露面就以為還是當年那個少女，卻忽略了她如今已快邁入60歲。

面對歲月流逝與外界聲音，她表示自己現在生活簡單、喜歡睡覺，雖然有時看不懂世間紛擾，但依然選擇用最舒服自在的方式過好當下。

26歲的王祖賢(左起)、齊秦1993年留下珍貴合影。（取材自微博）
26歲的王祖賢(左起)、齊秦1993年留下珍貴合影。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她直言就是「人盡皆知的那一次」，指的正是當年與齊秦長達15年的感情。她也坦承，分手後到現在都沒有再談戀愛，態度相當坦白。

  • 王祖賢認為感情像一筆宿債，緣分走到盡頭、彼此選擇分開，是自然的結果。她說自己覺得已經「還完了」，也希望對方過得好。

  • 她表示大眾對她的印象仍停留在19歲飾演聶小倩的時候，忽略她如今已接近60歲。對於外界聲音，她選擇以平常心看待，過簡單自在的生活。

王祖賢

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