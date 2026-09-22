觀影說劇／陳意涵「意外懷孕」重溫照顧嫩嬰 劉冠廷「新手老爸」泡奶大出包

陳意涵(右)在「新手上路」中意外懷孕，陰錯陽差下和劉冠廷展開同居生活。（圖／文策院與四方四隅提供）

台灣演員陳意涵、劉冠廷、黃冠智主演奇幻愛情喜劇「新手上路」釋出主視覺及正式預告，故事從陳意涵飾演的人氣直播主意外懷孕展開，遇上誤入黑幫的劉冠廷，以及化身鬼魂、默默守護並暗戀她的黃冠智，三人因新生命闖入，展開奇幻又爆笑的育兒故事。

「新手上路」以台灣現代社會的生育困境為題材，透過奇幻、幽默手法融合親情、愛情與靈異元素。劇中陳意涵從直播主變身新手媽媽，現實生活已是二寶媽的她，拍戲時重新體驗照顧嬰兒的過程，笑說：「其實因為我的小孩也沒有很大，一個4歲、一個7歲，所以這些事情對我來說，好像也就是我的日常。」不過她也坦言，確實有些懷念寶寶更小的時光。

劉冠廷拍攝時才剛成為新手爸爸，看到劇中餵奶、換尿布、哄睡等橋段直呼「既視感滿滿」，尤其幫嬰兒洗澡的戲讓他印象深刻，「一隻手托著他的頭，用一條小小的手巾擦拭眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵，小小的、軟軟的紅嬰仔。」不過育兒難免出槌，他分享曾因太累泡錯奶粉比例，原本1匙奶粉應搭配30克水，卻不小心只加15克，「難怪小太陽怎麼樣都不喝」，發現後讓他自責許久。

黃冠智則飾演宅男工程師，意外成為鬼魂，甚至透過附身劉冠廷向暗戀已久的陳意涵告白，展開另類三角關係。首次與心目中的女神合作，他開心表示：「不只角色圓夢，本人也圓夢了！」

他也透露，這次鬼魂設定更加豐富，包含穿越、瞬間移動及附身等能力，讓表演更自在。