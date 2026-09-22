夢幻同框出土 楊麗花、鄧麗君當年菲律賓表演合照曝光

楊麗花（左）和鄧麗君（右）赴菲律賓表演的合照曝光。（圖／公視提供）

紀錄歌仔戲國寶楊麗花一生傳奇的紀錄片「世紀初戀 楊麗花」，由曾獲金馬獎最佳紀錄片獎的導演曾文珍執導，22日完整預告片上線，同步釋出一批塵封多年的珍貴照片，其中一張楊麗花與歌壇巨星鄧麗君同台的合照尤其引發討論。

畫面中兩位分屬不同世代、卻同樣以歌聲與專業藝術陪伴過無數台灣人心靈的巨星並肩而坐，正是片名「世紀初戀」的最佳寫照，也讓許多資深戲迷直呼「一次補齊童年記憶」。

「世紀初戀 楊麗花」片中除了與鄧麗君赴菲律賓表演的合照曝光，也首度曝光楊麗花青春美照，讓大家一睹舞台上英氣逼人的楊麗花，私下美麗動人的倩影，這些照片多數是首度公開，部分甚至連楊麗花本人都是在整理資料時才重新看見，直言：「大家不要都把我當男生看待，其實我還是蠻有女人味的。」

正式預告片中，楊麗花說：「歌仔戲是我這一生中，最幸福的事。」片中記錄著楊麗花從小到大的歌仔戲歷程，讓大家一睹楊麗花精彩的一生。

其實楊麗花能把歌仔戲發揚實屬不易，她從小4歲就確立一生的職志「歌仔戲」，將課業放一邊卻可以用歌仔戲，橫跨多個世代與文化產業，她以歌仔戲與時裝不同的角色，與多位巨星、電影界大師合作，這些合影的珍貴畫面也隨著紀錄片問世曝光。

其中翁倩玉早在40多年前也與楊麗花一起演出黃梅調電影「新西廂記」。此次紀錄片拍攝，適逢翁倩玉在台灣開畫展，楊麗花前去觀賞，留下兩位巨星同框的經典畫面。

楊麗花也在1994年力邀香港紅星馮寶寶來台合作演出「洛神」，以及1996年國慶晚會上，楊麗花與京劇名伶郭小莊破天荒跨界同台，攜手合作「唐明皇與楊貴妃」，跨劇種合作在當年蔚為話題。

片中也可見到楊麗花與歌壇巨星鄧麗君、姚蘇蓉、趙曉君一同勞軍的珍貴合照，以及她與資深演員關山（演員關之琳之父）同台演出的身影，記錄下那個群星輝映的年代，也見證台灣演藝圈黃金時期的盛況。

另一動人插曲，是1979年電影「香火」的後期混音師杜篤之，時隔47年後再度為「世紀初戀 楊麗花」操刀後期混音，也因此與楊麗花重逢。

「世紀初戀 楊麗花」歷時5年籌拍製作，製作團隊深入梳理楊麗花從內台戲、廣播、電視、電影、舞台劇一路走來的傳奇旅程，更深入家庭、友情與傳承，揭露鮮少公開、可愛動人的生活片段。

楊麗花美照。（圖／公視提供）

楊麗花28歲時的美照。（圖／公視提供）

翁倩玉(左)早在40多年前也與楊麗花(右）一起演出黃梅調電影「新西廂記」。（圖／公視提供）