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陳雪甄拍「粽邪」撞鬼殺青沒擺脫 「感應」1年後才關起來

記者陳穎／綜合報導
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陳雪甄拍攝「粽邪4：坤蒂拉娜」過程身心壓力極大。(記者沈昱嘉／攝影)
陳雪甄拍攝「粽邪4：坤蒂拉娜」過程身心壓力極大。(記者沈昱嘉／攝影)

電影「粽邪4：坤蒂拉娜」遠赴印尼拍攝，陳雪甄回憶45天拍攝期，直言是一次身心極限挑戰。從廢棄醫院、森林夜戲到接連大雨，加上劇組人員陸續身體不適，甚至曾同一天有3、4人送醫，讓她坦言：「最後兩周真的非常痛苦。」

更讓她印象深刻的是，劇組抵達印尼第一周就遇上靈異事件，「我們是剛到第一周就撞鬼」。沒想到拍攝倒數兩周又再度發生狀況，讓長期處於高壓環境的她更加疲憊。不過，這趟經歷也讓她對「鬼」的態度從恐懼逐漸轉為理解與尊重，「還是會害怕，但是至少你對他多一點了解」。

陳雪甄透露，殺青返台後才發現自己整個人「被掏空」，不僅無法集中精神，也什麼都不想做，前後花了約半年才慢慢恢復。更讓她困擾的是，回台後「感應」反而變得更強，「回來之後功力又大增，這樣就有點困擾」。她甚至只要前往比較陰暗的地方，就會感覺「很多的好兄弟跟著我」，後來花了整整一年時間，才慢慢將這些感受「關起來」。

除了真實靈異經驗，角色表演也是一大挑戰。陳雪甄表示，自己並非只追求外在的「鬼樣子」，而是深入研究角色心理，將不同狀態拆成「5％、20％、50％、100％」逐步累積，再依導演要求調整強度。她也形容與導演合作像「點飲料」，會先提出不同表演濃度，再由導演決定收放。

這次45天朝夕相處，也讓演員與劇組建立深厚情誼，「一起吃飯、一起生活，一起在很困難的印尼想辦法挑戰極限」。對陳雪甄而言，這不只是一次恐怖片拍攝，更是一場真正走過恐懼、學會與未知共處的經歷。

精華 FAQ

  • 她表示45天拍攝期幾乎是身心極限挑戰，不但在廢棄醫院、森林夜戲中工作，又遇上連日大雨與劇組多人不適，最後2周特別痛苦。

  • 她回憶劇組到印尼第1周就撞鬼，之後在拍攝倒數2周又再遇異狀，加上環境陰暗、壓力極大，讓她對靈異現象更敬畏，也從害怕慢慢轉為理解。

  • 她返台後覺得整個人被掏空，約半年才慢慢恢復精神；但感應反而更強，前往陰暗處就常覺得有靈體跟著，最後花了整整1年才逐漸把這些感受收回。

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