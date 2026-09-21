林暉閔擁跆拳道黑帶三段 嘆台灣「動作片可遇不可求」

林暉閔在「今天愛上我」中扮演大學生。(圖／大愛電視提供)

29歲林暉閔在14歲時就演出電影「星空」出道，更憑該劇獲得台北電影獎最佳新人，演技渾然天成，近日他為大愛新戲「今天愛上我」宣傳，回想一路走來的演藝路，歷經不少波折，沒戲拍時，他到工地打工、當外送員，感慨有時送外賣的收入比當演員還多。

從14歲開始演戲到北藝大電影系畢業，林暉閔想起當兵前後的人生轉折，坦言最深的感受是「發現爸媽老了」，過去因求學工作長期在外生活，明明父母年紀不大，退伍後回到家裡，他才突然注意到父母的外貌、生活狀態都和記憶中不太一樣，真正感受到爸媽逐漸變老，也讓他開始更珍惜與家人相處的時間。

擁有跆拳道 黑帶三段實力的林暉閔，曾獲得全國跆拳道錦標賽冠軍，他笑說：「對啊，其實我可以演動作片。」可惜國片少有武打戲，2021年在電影「緝魂」中，他苦練八家將、現代舞，並自編「鳥人舞」，令人印象深刻，但他也深知能尋得結合自己優勢又能發揮的角色，如此機緣，可遇不可求。

除了演戲，林暉閔也曾經歷過工作不穩定的時期。剛畢業時，他一度思考過其他職業，只要有空檔就會自己找工作，曾到工地當工人，做過鑽孔、搬磚塊等粗重工作，一天約有2500元收入；後來也跑過外送，靠一張張訂單累積收入。雖然工作辛苦，他仍認為那段經歷讓自己更清楚「靠自己」是什麼感覺。

林暉閔笑說，工地工作確實很累，外送得面對風吹日曬甚至安全風險，但當時的他就是不希望因為拍戲收入不穩定，就一直依賴父母。如今再回頭看，這些打工經驗也成為人生的一部分，讓他更懂得珍惜現在能夠持續演戲的機會，也更在意家人陪伴。