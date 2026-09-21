陳俊生從商14年想復出接戲 「耍一耍」讓老爸開心

陳俊生14年前完成電視作品便從商。(記者林士傑／攝影)

陳俊生最後一部電視作品已是14年前的台視八點檔，他曾轉戰記憶教學，如今則是墾丁風格民宿的老闆。「很多人沒有作品，還不是天天在電視上跑通告？我是作品很多，但反而不想拿知名度去消費什麼」。

幾年不拍戲，最近動了想接戲的念頭，原因很單純，是因為高齡89歲的父親，「我爸得帕金森氏症很多年了，他的頭腦指令傳不到身體，意識非常清楚，但身體被困住、動彈不得。他每天沒事只能看電視，我就想，他以前最喜歡看我演戲，如果我再跑去電視上『耍一耍』，能讓他開心一下，那也滿好的」。

因為好朋友馬幼興的熱心牽線，他去跟電視台聊了聊。但真的要跨出那一步，陳俊生坦言心裡還在醞釀：「很久沒演了，真要演，希望是分量少一點的客串角色。錢不重要，主要是見見老朋友，找回以前拍戲的樂趣。」

在墾丁開民宿五年，月營業額未達七位數，畢竟還有淡季，陳俊生直言做這賺不了什麼錢，就是好玩然後交交朋友，「主要讓自己不要完全沒事做，然後變笨」。他把過去當演員、模特兒對「光線」的敏感度全搬進空間裡，從室內夜店風泳池、德州撲克桌，到精心設計的7種燈光層次，全部親手打造。這幾年甚至連水電、木工、泥作、油漆都難不倒他。但比做生意更重要的，是墾丁改變了他的價值觀。

陳俊生坦言大概35、40歲就達到物質上的自由，之後進入一種「實用主義」狀態，「萬寶龍的筆1支1萬元(台幣，下同)，利百代的筆一隻30元，寫出來的字是一模一樣的，那你為什麼要多花那9970元？奢侈品都是賣給那些高管坐私人飛機的，你在這邊擠公車買名牌包，划算嗎」？

他笑說自己現在開的是2、30年不折價的吉普車，夠用、耐操就好，「時間才是最寶貴的，我是時間的富翁」。

看看陳俊生的人生實用哲學， 他提出跳脫傳統框架的生活思維，「以前一個人年輕努力學習、中年認真工作、晚年退休，但我把人生周期縮短一年一個人生，前三個月學習、然後三個月工作、玩樂，最後三個月休息，這樣一年會有一個人生，十年有十個人生」。