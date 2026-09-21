我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國再傳重大事故 廣東佛山紡織廠大火釀8死1傷

超模辛蒂克勞馥兒子「勒戒中心驟逝」得年27歲 曾公開心理健康問題

陳俊生從商14年想復出接戲 「耍一耍」讓老爸開心

記者趙大智／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳俊生14年前完成電視作品便從商。(記者林士傑／攝影)
陳俊生14年前完成電視作品便從商。(記者林士傑／攝影)

陳俊生最後一部電視作品已是14年前的台視八點檔，他曾轉戰記憶教學，如今則是墾丁風格民宿的老闆。「很多人沒有作品，還不是天天在電視上跑通告？我是作品很多，但反而不想拿知名度去消費什麼」。

幾年不拍戲，最近動了想接戲的念頭，原因很單純，是因為高齡89歲的父親，「我爸得帕金森氏症很多年了，他的頭腦指令傳不到身體，意識非常清楚，但身體被困住、動彈不得。他每天沒事只能看電視，我就想，他以前最喜歡看我演戲，如果我再跑去電視上『耍一耍』，能讓他開心一下，那也滿好的」。

因為好朋友馬幼興的熱心牽線，他去跟電視台聊了聊。但真的要跨出那一步，陳俊生坦言心裡還在醞釀：「很久沒演了，真要演，希望是分量少一點的客串角色。錢不重要，主要是見見老朋友，找回以前拍戲的樂趣。」

在墾丁開民宿五年，月營業額未達七位數，畢竟還有淡季，陳俊生直言做這賺不了什麼錢，就是好玩然後交交朋友，「主要讓自己不要完全沒事做，然後變笨」。他把過去當演員、模特兒對「光線」的敏感度全搬進空間裡，從室內夜店風泳池、德州撲克桌，到精心設計的7種燈光層次，全部親手打造。這幾年甚至連水電、木工、泥作、油漆都難不倒他。但比做生意更重要的，是墾丁改變了他的價值觀。

陳俊生坦言大概35、40歲就達到物質上的自由，之後進入一種「實用主義」狀態，「萬寶龍的筆1支1萬元(台幣，下同)，利百代的筆一隻30元，寫出來的字是一模一樣的，那你為什麼要多花那9970元？奢侈品都是賣給那些高管坐私人飛機的，你在這邊擠公車買名牌包，划算嗎」？

他笑說自己現在開的是2、30年不折價的吉普車，夠用、耐操就好，「時間才是最寶貴的，我是時間的富翁」。

看看陳俊生的人生實用哲學， 他提出跳脫傳統框架的生活思維，「以前一個人年輕努力學習、中年認真工作、晚年退休，但我把人生周期縮短一年一個人生，前三個月學習、然後三個月工作、玩樂，最後三個月休息，這樣一年會有一個人生，十年有十個人生」。

精華 FAQ

  • 他主要是想讓罹患帕金森氏症多年的89歲父親開心。父親雖然意識清楚但行動受限，過去很愛看他演戲，所以他希望再上電視客串，陪父親重溫熟悉的感受。

  • 陳俊生坦言自己很久沒演了，若真的回到螢光幕前，希望先從分量較少的客串角色開始。他不太在意報酬，主要是想見老朋友，也找回以前拍戲的樂趣。

  • 他在墾丁經營民宿5年，雖然收入不算高，卻能交朋友、保持忙碌，還親手設計燈光與裝潢。他認為時間最珍貴，人生應追求實用，而不是盲目追名牌。

上一則

「不上不下的笑容」佟麗婭首度回應：真累了 站1天可能在發呆

下一則

臉腫脹僵硬像「科技臉」？38歲舒暢曬最新自拍：我狀態挺好

延伸閱讀

陳子鴻：一輩子的怦然心動 就是喜歡音樂

陳子鴻：一輩子的怦然心動 就是喜歡音樂
2年前曾跌傷髖關節 73歲鍾鎮濤兩招改善：沒退休打算

2年前曾跌傷髖關節 73歲鍾鎮濤兩招改善：沒退休打算
洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」

洛杉磯住40年 他回嘉義養老：更愛台灣的「小」
直播帶貨為賺錢？賈乃亮認8年沒戲拍：長輩演不了 偶像又夠不上

直播帶貨為賺錢？賈乃亮認8年沒戲拍：長輩演不了 偶像又夠不上

熱門新聞

林逸欣現場彈奏小提琴。記者林士傑／攝影

「不該懲罰我的餘生」林逸欣喪父後現身：每天想爸爸3次

2026-09-16 16:28
81歲楊燕寶刀未老，至今仍能獨力唱完2、3小時演唱會。記者陳慧貞／攝影

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

2026-09-14 12:50
54歲「冬季戀歌」裴勇俊(左)近況曝光，和業餘高爾夫選手金書娥。圖／摘自seoah0115 IG

54歲裴勇俊罕見露面 韓流始祖「滿頭白髮」現身球場

2026-09-12 16:58
申知原將臉遮住。圖／摘自韓網

女星出席首映緊身禮服「下面凸一大包」 照片震撼掀討論

2026-09-05 11:03
蔡琴心中真正的家，是她最熱愛的舞台。記者沈昱嘉／攝影

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

2026-09-13 11:35
席德妮史威尼新廣告再次以身材為亮點，網友不買單之外更掀起女性運動員不滿。（路透）

美乳女神「全裸開腿玩球」限制級挑逗遭女運動員痛批

2026-09-15 15:30

超人氣

更多 >
曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」

曾替章子怡、蕭薔化妝 他曝大咖女星「妝前妝後差很大」
黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」

黛妃胞弟新書揭姊人生最後一周 嘆哈利夫婦處境「與當年相似」
遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元

遇「我是無證移民 請幫我兌獎」82歲婦人被騙2500元
海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉

海關截獲1700磅中國貨物 「女式襯衫」竟藏醃豬肉
張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了

張家輝20年後再演電視劇 累到臉色蒼白見人喊：快死了