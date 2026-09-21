「微塵」老農出席西班牙放映 蔡明亮疾呼：千萬別睡著

導演蔡明亮(前)帶著「行者」系列第11部作品「微塵」，近日回到拍攝地西班牙聖賽巴斯提安影展競賽單元放映。(中央社)

導演蔡明亮 「行者」系列第11部作品「微塵」近日回到拍攝地西班牙聖賽巴斯提安影展競賽單元放映，當地為本片開放自家並參與拍攝的84歲老農坎帝多阿里拉加(Candido Arrillaga)的身影被拍入片中，他也特別出席觀影，讓蔡明亮深受感動。為此蔡明亮與映前便高聲疾呼：「千萬別睡著」。

「微塵」去年在聖賽巴斯提安拍攝，歷時6天殺青。兩次勘景蔡明亮在場景經理的帶領下踏遍聖賽巴斯提安每個角落，包括知名景點貝殼沙灘、雕塑大師愛德華多・奇利達(Eduardo Chillida)代表作品「風之梳」及以其為名的雕塑公園等。

勘景期間，蔡明亮偶遇當地深居簡出的老農坎帝多阿里拉加，他身為巴斯克人的獨特氣質與身形令蔡明亮著迷，劇組也在「微塵」中拍下他日常生活的模樣。電影殺青一年後再回到拍攝地放映，坎帝多阿里拉加也在兒子陪同下出席放映。

「微塵」由台灣、西班牙合製，導演蔡明亮跟演員亞儂弘尚希、西班牙團隊的監製茱麗葉揚卡德拉(Julieta Juncadella)、席薇亞克魯茲(Silvia Cruz)、攝影師安德烈柯雷茲(Adrián Cores)及內斯托烏爾比耶塔(Nestor Urbieta)、薇多莉亞札亞茲(Victoria Zayas)都出席放映。

蔡明亮表示，每次拍攝「行者」都得在一個城市找出獨特觀點，而聖賽巴斯提安藝術氣息濃厚，隨處可見形色各異的雕塑作品，片名則取自佛教經典「金剛經」的「佛說微塵眾，即非微塵眾，是名微塵眾」，想將此片獻給背景各異，如灰塵般四處漂泊旅行的眾生。