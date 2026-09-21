黑人心梗病倒卻傳遭逼宮「交出PLG兵權」球團火速發聲了

黑人為籃球事業奔走，差點連健康都賠進去。（取材自Instagram）

黑人陳建州 日前才因心肌梗塞緊急住院治療，病癒後已轉普通病房，令外界虛驚一場。然而21日卻傳出身為P. LEAGUE+（PLG）副會長的黑人，疑似遭外部勢力逼宮，要求他卸下職位。

黑人從小熱愛籃球，6年前淡出演藝圈創辦P. LEAGUE+（PLG），期間不支薪，親力親為幫忙宣傳和管理球團大小事，天天忙到凌晨兩點多才睡覺，早上又必須起來接送小孩，長期熬夜加上睡眠不足成為他這次倒下的主因。

PLG與T1聯盟的合併已經討論約兩年，根據「鏡週刊」報導，黑人因捍衛PLG的主導權，在與T1聯盟合併的討論中承受巨大壓力。原本合併只差臨門一角，卻因T1方面提出「黑人必須退出新聯盟運作」的要求，導致合併卡關。黑人同時面對球團內部的杯葛、暫停支付加盟金等問題，遭到內憂外患夾擊。

PLG今日表示，針對週刊報導內容，皆屬外界臆測，並非事實，特此澄清。

球團聲明如下：

陳建州副會長目前遵照臺大醫院醫療團隊醫囑，於家中休養中，恢復狀況良好，仍為PLG副會長，持續帶領聯盟發展，並無任何職務異動規畫。

目前聯盟與各球團間氣氛融洽、合作緊密，大家正齊心協力，積極備戰PLG第七季賽事，相關籌備工作皆按既定時程順利推進中，聯盟運作一切正常。

現階段仍以健康休養為首要，感謝各界的關心與祝福，也請給予休養空間，謝謝。