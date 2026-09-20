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息影14年突想復出 陳俊生鬆口原因超催淚：想讓89歲罹病老父開心

記者趙大智／專訪
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陳俊生認為沒事做會變笨。（記者林士傑／攝影）
陳俊生認為沒事做會變笨。（記者林士傑／攝影）

陳俊生最後一部電視作品已是14年前的台視8點檔，他曾轉戰記憶教學，如今則是墾丁風格民宿的老闆。「很多人沒有作品，還不是天天在電視上跑通告？我是作品很多，但反而不想拿知名度去消費什麼。」

幾年不拍戲，前陣子動了想接戲的念頭，原因很單純，是因為高齡89歲的父親，「我爸得帕金森氏症很多年了，他的頭腦指令傳不到身體，意識非常清楚，但身體被困住、動彈不得。他每天沒事只能看電視，我就想，他以前最喜歡看我演戲，如果我再跑去電視上『耍一耍』，能讓他開心一下，那也蠻好的。」

因為好朋友馬幼興的熱心牽線，他去跟電視台聊了聊。但真的要跨出那一步，陳俊生坦言心裡還在醞釀：「很久沒演了，真要演，希望是份量少一點的客串角色。錢不重要，主要是見見老朋友，找回以前拍戲的樂趣。」

在墾丁開民宿5年，月營業額未達7位數，畢竟還有淡季，陳俊生直言做這賺不了什麼錢，就是好玩然後交交朋友，「主要讓自己不要完全沒事做，然後變笨」。他把過去當演員、模特兒對「光線」的敏感度全搬進空間裡，從室內夜店風泳池、德州撲克桌，到精心設計的7種燈光層次，全部親手打造。這幾年甚至連水電、木工、泥作、油漆都難不倒他。但比做生意更重要的，是墾丁改變了他的價值觀。

陳俊生坦言大概35、40歲就達到物質上的自由，之後進入一種「實用主義」狀態，「萬寶龍的筆1支1萬元，利百代的筆一隻30元，寫出來的字是一模一樣的，那你為什麼要多花那9970元？奢侈品都是買給那些高管坐私人飛機的，你在這邊擠公車買名牌包，划算嗎」？

他笑說自己現在開的是2、30年不折價的吉普車，夠用、耐操就好，「時間才是最寶貴的，我是時間的富翁」。

看看陳俊生的人生實用哲學， 他提出跳脫傳統框架的生活思惟，「以前一個人年輕努力學習、中年認真工作、晚年退休，但我把人生周期縮短1年1個人生，前3個月學習、然後3個月工作、玩樂，最後3個月休息，這樣1年會有1個人生，10年有10個人生」。

陳俊生看起來比實際年齡年輕。（陳俊生提供）
陳俊生看起來比實際年齡年輕。（陳俊生提供）

陳俊生活躍於恆春。（陳俊生提供）
陳俊生活躍於恆春。（陳俊生提供）

陳俊生秀肌肉。（陳俊生提供）
陳俊生秀肌肉。（陳俊生提供）

陳俊生的民宿名為ABS，就是希望旅客到店門口就煞車停下來。（陳俊生提供）
陳俊生的民宿名為ABS，就是希望旅客到店門口就煞車停下來。（陳俊生提供）

陳俊生樂活。（記者林士傑／攝影）
陳俊生樂活。（記者林士傑／攝影）

陳俊生的民宿名為ABS，就是希望旅客到店門口就煞車停下來。（陳俊生提供）
陳俊生的民宿名為ABS，就是希望旅客到店門口就煞車停下來。（陳俊生提供）

陳俊生一度想為父親復出拍戲。（記者林士傑／攝影）
陳俊生一度想為父親復出拍戲。（記者林士傑／攝影）

精華 FAQ

  • 主要原因是他89歲的父親罹患帕金森氏症多年，雖然意識清楚卻行動受限，平時只能看電視。陳俊生希望如果自己再出現在螢光幕上，能讓父親開心一下。

  • 陳俊生坦言自己很久沒演戲，若真的回歸，希望先從份量少一點的客串角色開始。他表示錢不是最重要的，重點是見見老朋友，找回以前拍戲時的樂趣。

  • 他在墾丁經營民宿5年，認為這件事賺不了大錢，但能交朋友、保持忙碌，避免自己變得沒事做。他也強調實用主義，覺得時間才是最寶貴的資產。

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