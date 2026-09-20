「我老婆沒來」 蕭煌奇十指緊扣安心亞唱情歌

蕭煌奇(左)開心握緊安心亞的手喊「我老婆不在」。（記者林士傑／攝影）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蕭煌奇演唱會第二天邀安心亞合唱台語情歌，兩人邊唱邊十指緊扣。

蕭煌奇演唱會第二天邀安心亞合唱台語情歌，兩人邊唱邊十指緊扣。 重點二： 安心亞帶唱生日快樂歌祝福將在週二生日的蕭煌奇，現場氣氛熱烈。

安心亞帶唱生日快樂歌祝福將在週二生日的蕭煌奇，現場氣氛熱烈。 重點三：蕭煌奇與安心亞互開感情玩笑，從擋桃花到「我老婆今天沒有來」笑翻全場。

蕭煌奇台北小巨蛋演唱會第2天請來安心亞合唱台語情歌「咱結婚好嗎？」2人邊唱邊十指緊扣，安心亞笑問新婚的蕭煌奇「會不會不方便」，蕭煌奇忙說：「我沒有看到，無所謂，我老婆有沒有來、我岳父岳母有沒有來，都無所謂！」還當場清唱起「第六感生死戀」主題曲「Unchained Melody」。

2人多年前合作歌曲，又同樣都是9月壽星，前一天生日的安心亞，在台上帶動全場上萬名歌迷合唱「生日快樂歌」給周二生日的蕭煌奇。他笑說自從去年帶老婆亮相五月天演唱會，安心亞就沒有再回他訊息，「你是封鎖我還是帳號壞掉」，安心亞信誓旦旦說真的是帳號出問題，作勢要拿手機上台讓他檢查，蕭煌奇反問：「你以為檢查我就看得到喔？」

蕭煌奇嘴上不饒人，再開安心亞玩笑：「以前我就知道心亞長得很漂亮，我知道她一直有很多人追，想說如果有機會我也可以跟心亞告白，但是前面不知道擋了幾個人，像什麼阿Ken啦…」安心亞大翻白眼，怨道：「齁！阿Ken已經在擋桃花，你又擋，我真的沒有很多桃花，都是阿Ken害的！」蕭煌奇直呼不信，「拜託，你長這麼漂亮，連『看嘸的』都要追了」。

蕭煌奇還問安心亞感情至今沒歸宿，到底在挑什麼？安心亞臉紅說：「我在等你啊！」蕭煌奇豬哥心大起，笑說：「你在等我？我老婆今天沒有來！」逗得台下哈哈大笑。