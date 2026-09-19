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「陽光女子合唱團」入選東京影展 預告開箱翁倩玉家

記者廖福生／綜合報導
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「陽光女子合唱團」再傳捷報！導演林孝謙將與翁倩玉參加東京影展。 (圖／好時光娛樂...
「陽光女子合唱團」再傳捷報！導演林孝謙將與翁倩玉參加東京影展。 (圖／好時光娛樂提供)

AI摘要

文章摘要整理：

陽光女子合唱團在台灣締造7.4億票房後入選東京影展Gala Selection，翁倩玉、林孝謙與呂安弦都將赴日與觀眾見面，並帶著溫暖故事續寫國際旅程。

「陽光女子合唱團」在台灣狂賣7.4億票房封王後再傳國際捷報，正式入選東京國際影展Gala Selection，可謂「三喜臨門」！喜訊公布之際，適逢9月18日安心亞、何曼希兩位演員同天生日，堪稱收到最棒生日大禮；翁倩玉更將暌違16年重返東京影展，從昔日影展評審變身演員帶著作品回歸。

編劇呂安弦、導演林孝謙也迎來首次入選東京影展的好消息。林孝謙更興奮預告，此行除了將與呂安弦、何曼希及翁倩玉在東京合體與觀眾見面，還相當期待「開箱倩玉姐東京的家」，提前為東京行埋下驚喜彩蛋。

翁倩玉暌違約16年再度踏上東京國際影展，別具意義。她回憶2010年曾受邀擔任影展評審：「那是一份責任非常重大的工作，讓我緊張得食不知味，甚至完全失去了胃口。」

時隔多年，這次將以演員身分帶著「陽光女子合唱團」重返影展，讓離開日本電影圈多年的她直呼「既震撼又感動」，想到電影所傳遞的正向力量即將在日本持續擴散，更感到無比興奮。

她也期盼透過電影讓觀眾重新感受「父母的愛」，找回生命中真正應該優先珍惜的人事物，「也許看完這部電影之後，有些事情會開始改變。」並衷心期待能在東京國際影展，與更多日本觀眾分享「陽光女子合唱團」的情感、溫暖與真心。

此次也是導演林孝謙、編劇呂安弦首次以作品入選東京影展，林孝謙笑說：「在曼希與安心亞兩位福將生日收到這個消息特別開心！」並預告將與呂安弦、何曼希及翁倩玉一同前進東京與觀眾見面，更不忘埋下驚喜彩蛋：「更重要的是，要開箱倩玉姐東京的家！敬請期待。」

呂安弦則感性表示：「一切都是最好的安排，謝謝電影帶給我們這麼多美好！」從台灣7.4億票房佳績一路唱進東京，「陽光女子合唱團」接下來將帶著這份屬於台灣觀眾的感動，繼續與更多地方的新觀眾相遇。

此外，9月18日迎接24歲生日的何曼希，得知「陽光女子合唱團」入選東京影展Gala Selection，開心直呼：「又能繼續唱下去啦～一部作品能一次又一次遇見不同的觀眾，對我來說，是很幸福、也很珍貴的事。」

她表示，從拍攝至今，「宥芯」一直有新的地方可以去、新的觀眾可以遇見，也相當期待這次在東京與大家見面。戲劇表現亮眼的她近來戲約不斷，接下來還有電影、戲劇作品接連登場，代言邀約也持續找上門，高曝光讓影迷笑稱「哪裡都能看到曼希，好幸福！」

林孝謙導演（左二）與翁倩玉（右二）在拍攝「陽光女子合唱團」非常投入。 (圖／好時...
林孝謙導演（左二）與翁倩玉（右二）在拍攝「陽光女子合唱團」非常投入。 (圖／好時光娛樂提供)

精華 FAQ

  • 因為電影在台灣累積7.4億票房，展現強勁市場號召力與口碑，因而正式入選東京國際影展Gala Selection，成為台灣作品再度進軍國際的重要成果。

  • 她相隔約16年再踏上東京影展，2010年曾以評審身分參與，這次則以演員帶著作品回歸，讓她直呼既震撼又感動，也期待把電影的正向力量帶給日本觀眾。

  • 林孝謙與呂安弦都是首次入選東京影展，兩人將與何曼希、翁倩玉前往東京會見觀眾；林孝謙還預告要開箱倩玉姐東京的家，為行程增添驚喜彩蛋。

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