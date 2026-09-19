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單身10多年 周丹薇不只1人求婚 坦言「聽了會害怕」

記者趙大智／綜合報導
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周丹薇的作品左起為「浪漫與律動」、「瑞鼠滿盈」、「瑞澤」。(記者王聰賢／攝影)
周丹薇的作品左起為「浪漫與律動」、「瑞鼠滿盈」、「瑞澤」。(記者王聰賢／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

周丹薇投入琉璃創作15年並舉辦第3次個展，過程中付出金錢與健康代價；她雖多次被求婚，卻因更重視陪伴與誠意，至今仍選擇單身。

周丹薇投入琉璃創作15年，第三度舉辦個展「瑞彩凝光」。為了藝術她身心靈極致投入，除了狠砸百萬，因為長時間直盯爐火，遭醫生警告「已接近青光眼」，這回在義大利又因背工具趕最後一班船，在石板路上扭傷觸發尾椎舊疾，回程飛機上痛到1秒都睡不了，但這些都絲毫未能澆熄她對古焰鎏璃創作的熱情。

在酷熱環境下照理該戴護目鏡，但周丹薇覺得會讓作品色彩失焦，就是不戴；腰扭傷後不敢在當地買藥，只好拿出貼布和藥油狂抹，返台後直奔台大醫院，醫師認為有開刀必要，她卻堅持：「我絕對不會開刀。」後來經朋友介紹接受小針刀治療，痛到她噴淚哀號，目前仍需約2周做1次。

周丹薇2020年首度舉辦琉璃個展，2024年推出第二次展覽，今年第三次個展，共推出12件全新作品，新舊作品合計超過30件，另有逾百件立體飾品。她形容吹製琉璃就像「火中的雕塑」，作品從撈料、上色、加金箔銀箔，到塑形，每個動作都必須和時間賽跑。

她是70年代第一名模，與三福集團副董事長蕭俊郎在2013年離婚，即便被外遇，在他罹癌到過世期間陪在身邊，堪稱「最有情義前妻」。此後一路單身至今，她坦言一直有對象，甚至不只一位開口求婚，有的是試探，有的想分擔辛苦，只是她聽了都會害怕，往往用「你太讓我Surprise了」四兩撥千金帶過去。

周丹薇看得透徹：「能講出這句話（求婚），不見得有誠意。」可能自己結過婚，覺得「婚不婚已經不重要了」，比起一紙婚約，她現在更期待的是能彼此陪伴、誠心相待的「靈魂伴侶」，不見得一定也要是藝術家，至少不能讓她養，「我自己養自己都養不起了」。

周丹薇當年是演藝圈第一名模，今年69歲狀態依然維持良好。(記者王聰賢／攝影)
周丹薇當年是演藝圈第一名模，今年69歲狀態依然維持良好。(記者王聰賢／攝影)

精華 FAQ

  • 她今年推出第3次個展「瑞彩凝光」，共帶來12件全新作品，新舊作品合計超過30件，另外還有逾百件立體飾品，完整呈現她15年來的琉璃創作成果。

  • 她長時間直盯爐火，已被醫生警告接近青光眼；在義大利又扭傷觸發尾椎舊疾，返台後還被建議開刀，但她堅持不手術，改接受小針刀治療。

  • 她表示自己一直有對象，甚至不只1人求婚，但聽了會害怕，也認為能說出求婚不一定有誠意。對她而言，婚姻已非最重要，真正想要的是能彼此陪伴、誠心相待的靈魂伴侶。

義大利

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