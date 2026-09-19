ICU探望黑人 王力宏拿1物合照 台大醫傻眼：請遵守規定

親友去台大加護病房探視陳建州，王力宏（右二）竟手持尿壼。(取材自臉書)

AI摘要 文章摘要整理： 陳建州因急性心肌梗塞入住台大加護病房後，探病合照曝光引發超額會客與拿尿壺拍照爭議，院方也公開呼籲遵守探病與感控規定。

「黑人」陳建州 身體不適，緊急至台大 醫院急診就醫，確診為急性心肌梗塞，接受心導管手術並裝設支架後撿回一命。陳建州貼出一張在加護病房與妻子范范、好友王力宏 等人合照，但畫面中共有6人，外界質疑，一般加護病房一次探視只能放行2人進入，為何黑人不必遵守？對此，台大醫院醫務秘書暨發言人陳彥元呼籲，在台大接受病人及家屬，遵守相關規定與管制，共創安全不受干擾環境。

陳建州貼出的照片中，除他本人外另有5人著隔離衣站立在旁，藝人王力宏還拿著病房尿壺合影，引發網友廣泛討論。奇美醫院加護醫學部醫師陳志金發文質疑，加護病房會客一般就是2人進入，除非病人「剩下時間不多」，院方才會採「彈性會客」，彈性放行家屬進入探視的時間、人數，此外雖有時會視情況通融，但「人家醫院給你方便，你靜靜感謝就好，不要把照片貼出來陷人於不義！」

除探視人數超過常規，陳志金也對王力宏手持尿壺提出質疑，「去探病的明星朋友，竟然還拿尿壺來拍照，到底知不知道自己在幹什麼？」針對外界質疑，陳彥元指出，台大醫院致力於提供民眾最高品質的醫療照顧，籲請所有在該院接受醫療照護個病人及家屬，能夠配合醫療作業相關規定，與院方合力創造安全、不受外界干擾、沒有感控疑慮的醫療環境。

根據台大醫院官網公布的「台大醫院探病須知」，該院加護病房探病時間為上午11時30分至12時30分，且探病人數每床限2名，每次限一位訪客進入探視，為預防病人感染，探病時務必配戴口罩，並穿著探病衣，傳染性疾病者及六歲以下兒童請勿探病，若遇特殊狀況，則需經由護理人員的協助及引導下探訪，請勿在病室內使用行動電話，需使用時，請離醫療儀器3公尺或到日光會客室。