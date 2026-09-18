陳子鴻：一輩子的怦然心動 就是喜歡音樂

喜歡音樂創辦人—— 陳子鴻 （圖／喜歡音樂 ）

巴威颱風登台，北部宣布停班停課，陳子鴻不畏風雨出門上班。在空無一人的公司，他坐在辦公室大木桌前，處理完手中最後一份藝人合約。看著落地窗外風雨漸歇，他有感而發拿起手機在社群發文，宣布卸下經紀人角色。

一場颱風天的非正式告白，引發演藝圈震撼。各大媒體紛紛報導，江蕙前經紀人告別經紀人生涯，消息不斷被瘋傳。「其實我發文的重點，不是不當經紀人。而是做了30年，合作上百位藝人都沒有糾紛，覺得很驕傲。」陳子鴻坦言，卸下經紀人身分並非刻意做出的決定，只是這幾年剛好沒有遇見讓他怦然心動、想投入心力合作的藝人，隨著手上藝人的合約陸續到期，也就順其自然地淡出了經紀人的角色。

1999年的怦然心動，催生出陳子鴻創辦「喜歡音樂」。他從馬來西亞挖掘舞者出身的戴佩妮，為其製作首張專輯《Penny》，一路把戴佩妮推至金曲創作歌后。即便兩人結束唱片與經紀約，感情仍舊親暱，常會互稱老爸、女兒。

另一個讓他怦然心動的藝人是江蕙。2002年他協助台語天后製作《紅線》專輯。江蕙起初抱持懷疑，還曾打電話向推薦人姚謙直問：「這個人行不行啊？」沒想到一試成主顧，甚至連經紀約都交由陳子鴻打理。

血液裡流著音符

流行音樂是年輕人的世界。陳子鴻20歲時，跟學弟張雨生獲得政大金旋獎後，就立志進入這行，目標成為台灣最厲害的音樂製作人，30多歲成為暢銷製作人後，他想著半百要退休。2015年江蕙宣布封麥，陳子鴻正逢50歲也萌生退意，但被二姐一句話「才幾歲就要退休！」頂了回去。

陳子鴻大學時期曾和學弟張雨生一起組樂團，當時便立志成為台灣最厲害的音樂製作人 ( 圖／喜歡音樂 )

「我曾經的夢想人生，是希望50歲賺夠錢，生活無虞，然後組一個樂團。」真的來到半百之齡，陳子鴻忙到無法離開江湖。但仍想中年任性，於是百忙之中跟一群老友硬去組樂團，團名就叫「硬要合唱團」，重拾醉心多年的藍調與搖滾。

「我開車不能聽搖滾，因為會愈開愈快。」陳子鴻戲稱他血液流著藍調與搖滾。最崇拜的偶像是吉他之神Eric Clapton，英文名字也取Eric。認為全世界最偉大的樂團是The Beatles（披頭四）沒有之一。「我做唱片時，還會偷渡靈感跟偶像致敬。」就連江蕙台語專輯也被埋入彩蛋。陳子鴻笑說，歌曲中其實藏了不少巧思，對音樂熟悉的人，或許能聽出其中的門道。

陳子鴻分享，年輕時曾想像理想人生，是50歲賺夠錢、生活無虞，然後組一個樂團。( 圖／喜歡音樂 )

陳子鴻與荒山亮曾組成百歲男子組合「鴻亮兄弟」，攜手登上「喜歡音樂節」舞台。( 圖／喜歡音樂 )

從傳承到跨界，一輩子離不開音樂

多數人最喜歡的歌都在青少年，那是被啟蒙、開始懂得欣賞音樂的年紀，「你的審美會停留在那時期，也是所謂good old days。所以你在路上突然聽到18歲的情歌，眼淚會滴下來。」

可是身為專業製作人，就不能停留在青少年時的品味。陳子鴻的辦公室，平常會播放最新音樂排行榜。必須要隨時張開耳朵，汲取流行脈動。一旦聽到好作品，就會第一時間跟學生分享。「但我不會跳下去研究，而是給他們方向，這才是我現在應該做的事。」陳子鴻幽默地說，他當然也能做嘻哈，但不想變成60歲老頭做音樂給16歲少年仔聽，只為了證明還年輕。

不同年紀，要去做不同的事。陳子鴻驕傲地說，他對行業最大貢獻，就是培養許多比自己厲害的人。他協助台師大創立流行音樂碩士班，擔任兼任教授十多年。近年公司還自籌經費推動「火箭計劃」，採嚴格審核制，學員錄取率僅10%。讓有潛力的年輕音樂人，跨過最後一哩路成為專業幕後人才。

「音樂是我一輩子不會離開的事，不管做什麼都圍繞著音樂。」中年時刻意識到，音樂不只是最喜歡的事，還是使命！「我到某一個年紀，發現這就是我的天命，生下來就是要用音樂去幫助別人。」他開始退居第二線，降低公司日常庶務，轉而投入對社會更有意義的事。

因為對吉他的共同熱愛，陳子鴻與王治平、洪本展、黃國倫等音樂人因琴相聚，更催生「因為愛琴」吉他音樂節，希望將吉他的美好傳承給下一代。( 圖／喜歡音樂 )

朝向熟齡娛樂與音樂療癒

「我現在逐漸轉向熟齡產業。」外型仍維持四、五十歲壯年體態，陳子鴻去年其實已跨過六十大關。同為熟齡族群一員，他觀察自己與身邊的朋友，共同需求是想要健康、快樂、變年輕。這群人面臨退休、孩子長大，尚未服老，卻是常年被娛樂產業忽略的族群。陳子鴻六年前，開始幫身邊想學唱歌、學樂器的友人安排師資，舉辦各種音樂活動，看著他們變快樂、變年輕，一股成就感油然而生。「現在我們越活越久，可是有沒有越活越好？活好才是重點。」

除了布局熟齡娛樂，陳子鴻也準備投入失智症的音樂治療研究。今年七月底才剛領完台灣大學工業工程學研究所碩士畢業證書，下個月又要去陽明交大攻讀跨領域醫學博士班，研究音樂治療與腦神經科學。

文組出身，進修醫科簡直是越級打怪。陳子鴻坦言，讀博班完全不在人生計畫。但近年看到身邊朋友、長輩狀況，開始了解失智症，也擔心自己有天會得病。現代人愈活愈久，80歲以上有20%出現失智症狀，會變成巨大社會問題。「那我一個搞音樂的人，是否可以幫忙？」研究後，原來音樂可以幫失智病人做懷舊治療。但更深入探索，原來不只病人要被療癒，照顧者也需要放鬆、喘口氣。

傳統音樂治療是門專業，但這領域很少人像他具備深厚流行音樂功底。從業40年來，陳子鴻每天都在猜，消費者喜歡什麼音樂。「我有個天賦，跟你聊音樂十分鐘，大概可以猜出來什麼歌你會哭。」他計畫結合過去做虛擬偶像的經驗，並導入日新月異的AI技術，研發會聊天、推薦音樂的虛擬人，放入到日照中心跟長輩互動，做場域實證研究。

陳子鴻一路跨域求知，取得國立臺灣大學工業工程學碩士、國立政治大學高階經營管理碩士，目前正於國立陽明交通大學攻讀跨領域醫學博士。( 圖／喜歡音樂 )

AI是強大工具，但好作品要靠人的獨特品味

聊起當前萬物AI化的浪潮，陳子鴻回憶起剛入行時，正是MIDI技術萌芽，讓不會彈樂器的創作者，能夠合成各種聲響。現在AI大型語言模型誕生，又向前一步自動創作生成歌曲。

「AI很強大，但它就是工具，有AI你也不會變成編曲大師！」陳子鴻直言，大師器材搞不好比你還差，所以關鍵是用的人能不能驅動它？「若你什麼都不會，只能讓AI生成，那就是在碰運氣。如果你動機很強，AI能給你inspiration（靈感），從它給的樂句去延伸創造新內容。」

有更好的工具，產業標準就會提高。「當平庸的人用AI能做到80分，你只想85分？還是要做到90分或95分？」若想成為夠格的專業人才，首先是要聽很多音樂。像是當作家要先讀很多書，成為導演得先看很多電影。陳子鴻觀察很多人做音樂，其實並不愛音樂，「若你真的很愛音樂，會聽得很多、聽得很廣，而且認真地聽。」

其次，是要真正學習鑽研音樂，無論是樂器或樂理。「當AI生成音樂時，你有沒有能力去修改？有沒有能力去優化？」陳子鴻指出，最後都要依靠人的能力和品味，才能創造出好作品。

文化如水，由高向低處流

好作品的最高境界是雅俗共賞，專業或外行都覺得好聽、好看。陳子鴻提起二十年前去泰國開會，「計程車司機問我從哪裡來，我說台灣。他立刻說，『我知道！Jay Chou！』周杰倫的音樂專業很強，泰國人即便聽不懂中文，也會喜歡，這才是流行音樂。」

當前韓流從音樂到影劇，席捲亞洲到歐美，為什麼能造成全球現象？因為他們一開始就瞄準全世界。陳子鴻認為文化像水，從高往低處流動。K-Pop是全亞洲最好的音樂，所以流向亞洲各國，還外溢到歐美。加上韓國很擅長挑選，觸碰人類共情的題材。如近期熱議的《鐵拳教育》反霸凌，或《金特務》爸爸救女兒，各種以暴制暴橋段，不管你是哪種膚色都能共感，甘願掉入它的套路。

陳子鴻舉出三十年前朱哲琴《阿姐鼓》，為什麼讓美國流行樂壇震撼？除了製作品質夠水準，強烈民族特色，歐美音樂人聽了也做不出來，只能甘拜下風。回看台灣音樂，吸納歐美日韓的多元性是種養分，還有源於本土原住民、客家、台語等文化更是寶藏。陳子鴻提醒關鍵處，是創作者要能內化融合，去長出新的花朵，「這是音樂人要努力的，其實你聽的東西還夠不夠多！」

創立「喜歡音樂」、擔任「1500聲量音創學院」校長、推動「火箭計劃」，陳子鴻持續為音樂人才傳承扎根，近期更升任國立臺灣師範大學音樂系教授。( 圖／喜歡音樂 )

人生要順流，熱情事物要堅持

在音樂領域不斷跨界，從製作人變唱片公司經營者，經紀藝人到研發虛擬偶像，現在又將踏入大健康產業的音樂治療與熟齡娛樂。回溯生涯關鍵節點，陳子鴻回想都非預先計畫，而是順著人生的流，持續去行動、去嘗試。「因為人算不如天算，那不如不要算。」

從小酷愛《三國演義》的陳子鴻，成年還會反覆閱讀漫畫、小說、電視劇與電影。每個年紀喜歡不同角色，小時候他覺得關雲長、趙子龍最帥，再大一點會欣賞諸葛亮，人到中年才懂得看似平庸的劉備其大智若愚。反覆咀嚼體會出，群雄輩出的亂世之中，好比社會縮影。聰明勝過武力，智慧又贏過聰明，而氣長才是最終勝出者。

「像三國常被人忽略的是司馬懿，他是曹操任命的，曹操死了他還在，曹丕死了他也在，曹叡死了他還在，最後他的孫子當了皇帝。這個故事告訴我們，要成功不用急於一時，最終比的是誰的氣長，堅持到最後的才是贏家。」

陳子鴻說他這輩子，唯一堅持的事就是音樂。從十幾歲就養成，每天睡前彈吉他的儀式。曾經太忙一度中斷，但50歲組團後又恢復。他常跟學生說，去找到自己熱愛的東西，然後花一輩子的力氣，堅持把它做到最好，你就會賺到錢！人生找到喜歡、擅長和賺錢三者結合的事，不僅白天不厭煩，晚上還不想睡覺，化為人生意義。

童年牙牙學語時，陳子鴻就跟著外婆家的收音機，哼唱聽不懂的日本演歌。學生時期在大稻埕的時光，除了打球、打架，就是在彈吉他。走過一甲子，即便在辦公室聽一整天的音樂，什麼公事都未處理，毫不感覺浪費，還覺得今天很充實，因為他這一輩子就是「喜歡音樂」。

陳子鴻勉勵後輩，去找到自己真正熱愛的事，然後花一輩子的力氣，把它做到最好。( 圖／喜歡音樂 )

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）