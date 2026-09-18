信鬼神、拍鬼神 「粽邪」導演廖士涵、監製鄒介中聯手創作最有溫度的恐怖片

《粽邪》系列導演廖士涵、監製鄒介中 （圖／華影提供）

台灣人愛看鬼片，尤其是清明時節或是農曆7月，總能在電影院看見幾部鬼片的身影，類型多元。過往，幾部標誌性的鬼片也是大家熱烈討論的話題，例如探索白色恐怖的《返校》、混合恐怖與喜劇類型的《鬼才之道》，又或是近年以偽紀錄片形式成功與觀眾互動的《咒》等片，倘若往下思考，也會發現，拆開恐怖、驚悚的類型外殼，核心故事仍舊是關於「人」的情緒及其意／執念的深化或根除。

而當我們從「母女」、「親情」等「人」的情緒及其意／執念出發，今年8月份上映的鬼片《粽邪4：坤蒂拉娜》就以此核心作為驅動，不只是加入印尼邪靈的傳說，更試圖創造一部以「女性英雄」為軸的女性敘事的女性電影，當系列作走到了第4集，有別於過往，團隊決定將「女性英雄」更進一步往前推到觀眾眼前。

《粽邪》系列初始概念取材自台灣彰化沿海一帶傳統民俗送煞儀式「送肉粽」，所謂「台灣在地鬼片」是從一開始就和台灣民俗、文化、禁忌、驅魔、獵鬼緊緊綁在了一起；而到了《馗降：粽邪2》、《粽邪3：鬼門開》則看見泰國文化的進入，《粽邪4：坤蒂拉娜》又與印尼邪靈有關，從此有一個清晰的路徑是——從「台灣在地鬼片」走入東南亞地區，不難窺見製作方對於佈局東南亞的思考，因此，談《粽邪》系列或許不能僅以單一作品來看，也必須將「系列」發展的概念一起概括。

而此系列發展至今，導演廖士涵、監製鄒介中可能創造了台灣影史上最成功的鬼片系列IP，他們跟著《粽邪》系列一起成長、一起撞鬼，然後，才一起說了好幾個「不只有鬼，還有癡人」的故事。

《粽邪4：坤蒂拉娜》中，陳雪甄、許安植以母女親情串起彼此救贖。（圖／華影提供）

作為一個成功的鬼片IP——不只是市場，還有故事

「其實《粽邪》一開始並沒有想要做成系列IP，當時很單純就想做一個台灣在地的道教、宮廟文化，同時講因果，」當我們聊到所謂IP的概念時，鄒介中笑著談起了這個意外。

不去想系列，反而有了系列，有時候，人要走向何處還真不是能計劃的，就和神與鬼、命與運一樣，你抓不住，只能感受；不過，在電影這個產業，能推動系列IP的還是關於市場，關於觀眾。鄒介中繼續說：「當時，我們確實也有聽到觀眾希望拍攝續集的聲音，其實票房也還不錯，後續就覺得可以做第二集，接著做第二集的時候，劇本整體的規劃上就有了第三集。」

回顧《粽邪》系列在台灣的市場成績，首集4927萬新台幣，《馗降：粽邪2》成長至7214萬新台幣，《粽邪3：鬼門開》更進一步來到了8086萬新台幣；過去，無論是口碑或是票房，系列IP總是有疲軟的態勢，但從數字來看，《粽邪》前三集的票房持續向上推高，至於上映兩週左右的《粽邪4：坤蒂拉娜》則已經來到5463萬新台幣，有望再寫下系列新猷。

市場反應好，有了往下拍攝的底氣，鄒介中也想帶著台灣電影走向國際，「深耕Local（在地）面向Global（國際）」，幾乎是做文化產業的信仰之一，誠如上文所提，《粽邪》系列從台灣道教宮廟文化進而描繪了泰國與印尼的傳說，這當然也是一種市場上的考量。

鄒介中說：「台灣電影要生存真的不容易，而疫情加速了戲院的下跌；不過，我的觀察是，全球大概有兩個市場的票房仍往上成長，一個就是印尼，而印尼人也愛看恐怖片且人口結構將近3億人，發展《粽邪3：鬼門開》的時候，我們就有在思考要展開印尼的彩蛋，接著打向海外市場，讓更多國家看我們的電影。」

從市場出發，決定系列的走向，合理且實在；但對於鄒介中與廖士涵而言，不僅止於此，系列IP雖然與市場息息相關，但同樣重要的是——世界觀的「建構」與「延續」，首集奠定的是台灣文化宮廟文化，第二集則聚焦了「跳鍾馗」與椅仔姑、泰國陰靈等元素，且加入了李康生、許安植、陳雪甄等未來的固定班比，第三集則擴展台灣道教與外來怪誕的抗衡，第四集就圍繞在許安植與陳雪甄近乎「母女」的女性關係。

可以發現，《粽邪》系列的脈絡，是在「建構」新的世界觀，同時「延續」本身的底蘊，此外，對於這樣面向廣大市場的商業作品而言，主創團隊希望做到的，是讓本來的粉絲客群獲得滿足之外，也能讓首次接觸的觀眾進入世界，要盡可能地讓所有人都「看得懂」，才能放大市場，「複雜性」與「單獨性」就也是所謂系列IP必須思考的。

廖士涵說：「要兼顧這些面向確實有一定的難度，而當我們有一個大的架構要往前推進時，就得回想原來的角色接下來會遇到什麼事，現在是什麼狀態，有沒有成長了？到了《粽邪4：坤蒂拉娜》我們很快就決定要做所謂的女性意識，女性的力量是很強大的，可以做任何事，而角色們必須自我成長、獨自面對。」

廖士涵繼續說：「我覺得人在神明面前都是平等的，神明是很慈悲寬闊的，許多宗教禮俗與規範都是人的制定，因此，在《粽邪4：坤蒂拉娜》片中，女性也能『跳鍾馗』，女性也能降魔。」

決定書寫女性，廖士涵讓許安植、陳雪甄的女性角色成為《粽邪4：坤蒂拉娜》的敘事主軸，面對自己的女性生命經驗，同時回應外在的傳統束縛，並映照「坤蒂拉娜」本身就是從極致母愛轉變為極致執念的邪靈，將人與鬼、宗教與傳說放在了同一平面，寫成了《粽邪》系列的「建構」與「延續」。

《粽邪》系列逐步建構世界觀，李康生、許安植、陳雪甄等人也成為延續系列的重要固定班底。（圖／華影提供）

《粽邪4：坤蒂拉娜》打破傳統框架，讓女性也能「跳鍾馗」、降魔除煞。（圖／華影提供）

信鬼神，拍鬼神

沿著上述脈絡，當我們談論到《粽邪4：坤蒂拉娜》以及其IP化的跨國佈局時，就談及了移地拍攝，尤其《粽邪4：坤蒂拉娜》三分之二是在印尼拍攝，入境得隨俗；然而，有時拍鬼片，也難免遇到關於撞鬼的經驗，進入印尼時，鄒介中就曾「卡住」。

鄒介中說：「當時去勘景，我們沒有帶著宗教顧問，也沒有先和坤蒂拉娜『打招呼』，於是我一下飛機整個人就不對，到了第四天才找了當地的薩滿處理。其實，這次移地拍攝很辛苦，原本我們是想到坤蒂拉娜的故鄉拍攝，但當地的拍攝資源較為貧瘠，後來就轉念一想，就在本島拍了。」

《粽邪4：坤蒂拉娜》前往印尼拍攝，除了環境困難、申請拍攝證件費時、調度大型器具不易之外，當然，也還需要先和當地的信仰、習俗、巫醫打過招呼，畢竟，拍鬼神，你也得信鬼神；而這類的鬼故事或巧合，鄒介中與廖士涵在拍攝《粽邪》系列的數年間，不勝枚舉，談起這些「鬼神」經驗，廖士涵也承認許多的決定都像冥冥之中的注定，除了入境印尼被卡住之外，還有像是劇本卡關是因為沒有先拜鍾馗、、惹怒「無形」拍攝現場刮起大風等等，都是這一路上的「鬼故事」。

「太多了，」談起這些鬼故事，廖士涵說：「但是，我們也是一步步去理解，然後學習，到了現在，我覺得我們也不是迷信，而是去修行，或更準確地說，是修生活。我認為，我們跟神明越來越靠近的原因也是這樣，神明不是要你去迷信或是盲從，神明也不要任何回饋，其實就只是要我們去修心。」

廖士涵這幾年，也越來越相信「天命」，認識他的通靈者說，廖士涵是自帶天命的人，注定要做這件事的導演；至於鄒介中禮佛二三十年，同樣信神、信天、信命，對他們兩個人來說，對於「超自然」的神鬼，不是非得對抗驅逐，反而是要和平與共處。

鄒介中說：「我覺得是心態，我們害怕的鬼魂其實是別人思念的人，《粽邪》系列想說的也是這個，彼此要尊重並共處，《粽邪》系列讓我真正對台灣道教文化更深入的部分，其實是對『無形』的尊重，而不管是執念或是心魔，我們就都是在修行，這一路上我覺得一直在成長。」

《粽邪》系列從台灣道教宮廟文化出發，寫人的遺憾、拍鬼的執念、有神的信仰，成為了這個系列鬼片最重要的核心概念，而廖士涵與鄒介中鉅細彌遺田調、考究、尊敬的鬼與神，始終是能和人共存的，然後，都會用各自的方式生活下去。

他們相信，所以拍攝。

導演廖士涵、監製鄒介中與《粽邪》系列一路成長，也逐漸體悟面對「超自然」的神鬼，不必對抗驅逐，而是學習和平共處。（圖／華影提供）

最有溫度的鬼片

從《粽邪》第一集問世的2018年開始，這個故事跟著廖士涵與鄒介中將近10年時間，早已是生命中的重要部分，無法切割；其實，《粽邪》也改變了這對導演與監製組合的人生經驗、價值信仰，是跟著《粽邪》一起調整、一起成長。

而這是個電影院式微的時代，和疫情影響、串流發展，甚至是多種娛樂產業（例如演唱會、棒球賽）的蓬勃有關；但是，去年底到今年初，在台灣，我們也能夠看見了《陽光女子合唱團》這樣破紀錄的票房大作誕生，可以說，這可能是一個更難以捉摸預測電影走向的時代，而對於廖士涵與鄒介中來說，能發現，《粽邪》系列其實已經不只是存在電影之中，是真正成為了自己的故事，帶著這些神鬼，一起過日子。

最後，我們請廖士涵與鄒介中回想這些日子與系列的四部作品，廖士涵說：「看完《粽邪》絕對會帶著不一樣的感受離開電影院，而這種台灣在地的民俗宗教，是其他國家拍不出來的，我們都能在其中看見台灣文化的細節，是很扎實、接地氣的，我認為，這系列的恐怖電影從台灣民俗出發，反而可以讓觀眾在其中得到力量。」

「《粽邪》系列是最有溫度的鬼片，」鄒介中則這樣說。

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此）