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觀影說劇／陳冲首主演台片 扮昔日秀場天后爬出地獄

記者廖福生／綜合報導
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對於新片角色，陳冲形容自己是「從地獄爬出來的女人」。(圖／大昇影業提供)
對於新片角色，陳冲形容自己是「從地獄爬出來的女人」。(圖／大昇影業提供)

AI摘要

文章摘要整理：

金馬影后陳冲首度主演台灣片《消失的金鳳娜》，飾演受困療養院、背負過往的昔日秀場天后，透過心理驚悚情節展現多層次演技。

金馬影后陳冲首度主演台灣電影「消失的金鳳娜」，片中飾演一名受困療養院的昔日秀場天后金鳳娜，在危機四伏的環境中奮力求生。陳冲表示，自己的角色是「從地獄爬出來的女人」，

此次主演台灣電影，陳冲認為是新的嘗試，她開心與一群年輕又有活力的團隊合作，也希望能挑戰自己以前沒做過的，「雖然是演了一輩子電影了，但是沒有演過這樣一個心理驚悚類型的女主角。挑戰最大的地方是，怎麼樣讓一個從各方面來說不那麼令人同情的人，要變得令人同情，讓人在意她。」

陳冲形容自己的角色是「從地獄爬出來的女人」，在殘酷的人生際遇裡，她見識過太多人心邪惡。為了本片，她既要呈現癌末病人的憔悴與虛弱，同時得詮釋受困危機之中的慌張不安與恐懼，展現演技的多元層次且深具爆發力。

如何選定陳冲擔綱女主角？謝庭菡導演說：「金鳳娜這個角色成形時，我第一個想到的就是陳冲。她的演技非常精湛，身上那種強悍的氣質和眼神，都很符合我心中的何真真。我相信她能呈現這個角色的強勢，也能演出身陷危機時的恐懼與脆弱。」

此次主演台灣電影，陳冲認為是新的嘗試。(圖／大昇影業提供)
此次主演台灣電影，陳冲認為是新的嘗試。(圖／大昇影業提供)

陳冲身為美籍華人女演員，居住在美國，所以邀約過程花了一番功夫。謝庭菡透露：「我們透過多方牽線，最後在一位與她熟識的前輩協助下取得聯繫，也特地前往舊金山，當面和她討論這個角色。」

電影「消失的金鳳娜」改編自謝庭菡金穗獎獲獎短片「噬心魔」，陳冲飾演何真真，曾以「金鳳娜」之名紅極一時，卻因賭債纏身拋下年幼女兒。如今，尋回失散的女兒成為她逃出療養院的動力，也迫使她面對曾經逃避的過去。謝庭菡將母性中的自私、逃避與悔恨，放進一場步步逼近的生存危機：一個曾經拋下女兒的母親，還能如何面對自己的過去？

陳冲非常開心與一群年輕又有活力的團隊合作。(圖／大昇影業提供)
陳冲非常開心與一群年輕又有活力的團隊合作。(圖／大昇影業提供)

精華 FAQ

  • 她飾演名為金鳳娜、實為何真真的昔日秀場天后，因受困療養院而陷入危機。角色同時背負癌末病體與過去棄女的愧疚，必須在恐懼中求生。

  • 因為她首次挑戰心理驚悚類型的女主角，還得讓一個不那麼討喜的人物變得令人同情。她要同時演出病弱、慌張、恐懼與內心層次，難度很高。

  • 謝庭菡表示，她在角色成形時第一個想到的就是陳冲，因為陳冲演技精湛，且具備強悍氣質與眼神，能呈現角色的強勢、脆弱與危機中的恐懼。

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