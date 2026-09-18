陳庭妮產後恢復像沒生被疑代孕 胡宇威護妻：身材好

胡宇威(右)和陳庭妮(左)成為新手爸媽後，首度公開合體。(圖／Giorgio Armani提供)

AI摘要 文章摘要整理： 陳庭妮產後身材恢復迅速引發代孕質疑，胡宇威與她親自回應，並透露她孕期維持運動、哺乳後也為主持工作準備逐步斷奶。

台灣藝人陳庭妮(妮妮)、胡宇威今年升格成為新手爸媽，夫妻倆日前在台中首度公開合體參與品牌活動。由於陳庭妮孕肚從未曝光，產後身材恢復到跟沒生過一樣纖細，竟然被疑「代孕」。對此胡宇威笑著對老婆說：「這代表妳身材真的非常好。」妮妮則透露上健身房直到產前兩天，一路也沒人發現：「可能真的沒人在意我。」

陳庭妮身高175公分，懷孕胖10公斤後逼近70公斤，但因為只胖肚子，四肢依舊很瘦。她並未刻意隱瞞，只是很怕成為關注焦點，盯著她別穿高跟鞋、要不要坐著之類，深怕打擾大家，就決定十個月保持低調，「我沒有刻意不出門，每周固定健身，除了我教練，大家每周見到我都沒發現」。一旁胡宇威覺得，「可能學生太多，也可能看了沒多說吧」。

而且其實陳庭妮赴台中參加活動前，在高鐵廁所被媒體直擊彎腰洗手，胸前變得雄偉豐滿，若是代孕不太可能漲奶。她一聽到羞說：「怎麼會被看見。」據悉是從A到C罩杯，坦言的確不太習慣，但那是孕育小孩很重要環節。

只是陳庭妮接下金鐘獎戲劇類主持作，為此勢必要逐步斷奶，原因無它，就是擔心穿著禮服時會溢奶，影響節目流程。妮妮說：「非常捨不得！我跟宇威說有種像在戒菸的感覺，會設一個界限要停餵，但總想再多餵一天，因為那是跟小朋友的親密連結，現在慢慢讓（餵奶）頻率變少，真的很喜歡親餵的感覺。」