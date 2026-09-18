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醫師診斷卵子不健康 陳意涵2個月後就懷孕 2胎都意外

娛樂新聞組／綜合報導
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陳意涵透露，曾查出卵子不太健康。(取材自Instagram／chenyihan1...
陳意涵透露，曾查出卵子不太健康。(取材自Instagram／chenyihan1112)

AI摘要

文章摘要整理：

陳意涵在社群影片中暢談婚姻、育兒與人生規劃，坦言曾想只要小孩不要婚姻，兩胎也都是意外懷孕，並透露曾被診斷卵子不健康。

台灣女星陳意涵日前在社群釋出QA問答影片，大方回應網友提問。談及婚姻與家庭，她笑稱雖曾想過只生小孩不結婚，但仍偏好傳統家庭。她也震撼自爆兩胎都是「意外」，過去甚至被醫師診斷卵子極不健康，豈料不到兩個月就順利懷孕，面對問題全都大方說。

噓！星聞報導，面對網友提出「如果能重新選擇還會結婚嗎」的犀利提問，陳意涵最初直言「No」，但隨後又表示自己還是會選擇結婚，直言雖然過去曾有過「只要小孩、不要婚姻」的念頭，但考量到傳統觀念與給孩子一個完整的家庭，覺得結婚依然是更好的選擇。

提到育兒生活與計畫懷孕，陳意涵自爆家中的兩個孩子其實完全不在計畫內，都是「意外」降臨！她分享過去曾一度動念想去凍卵，沒想到經過檢查後，竟被告知卵子數值非常不健康。沒想到不到兩個月後她竟發現自己懷孕了。陳意涵還分享兒子曾講述「投胎過程」：「我兒子是說，他在上面等我很久，然後他趁著妹妹去上廁所的時候，他就先（投胎）下來」，溫馨又逗趣的童言童語令人會心一笑。

此外，談到未來的計畫與夢想清單，陳意涵展現出一貫的樂觀與活潑性格。她透露自己除了運動之外沒有特別未完成的大夢想，只想把現有的興趣做到極致，例如持續提升潛水技巧與各項運動表現，達到「毫不費力」的境界。

精華 FAQ

  • 她一開始直接回答「No」，但隨後又表示如果重新選擇，自己仍會結婚，因為她重視傳統家庭觀念，也認為給孩子一個完整的家庭較好。

  • 陳意涵說兩個孩子都不是刻意計畫來的，屬於意外懷孕。她原本甚至想去凍卵，檢查卻被告知卵子數值不健康，沒想到不到2個月就順利懷孕。

  • 她表示自己沒有特別未完成的大夢想，除了運動外，最想做的是把現有興趣做到極致，例如持續精進潛水技巧與各項運動表現，追求毫不費力的境界。

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