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急性心肌梗塞躲死劫後報平安 黑人陳建州：睡太少發病

記者林怡秀梅衍儂／綜合報導
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黑人(中)急性心肌梗塞，目前狀況回穩，已經從加護病房轉到普通病房。（取材自Ins...
黑人(中)急性心肌梗塞，目前狀況回穩，已經從加護病房轉到普通病房。（取材自Instagram)

AI摘要

文章摘要整理：

陳建州因急性心肌梗塞緊急治療後轉入普通病房，親自向外界報平安，並表示可能是睡太少導致發病，范瑋琪也否認相關不實傳言。

台灣藝人陳建州(黑人)日前因為身體不適，緊急到台大醫院就醫，發現竟是急性心肌梗塞，立刻進行手術裝支架，幸運撿回一命，他目前狀況回穩，從加護病房轉到普通病房。雖然人還躺在病榻上，但他和在場守候的媒體比讚，並分享心情，看起來狀態頗佳。另外，對黑人發病前原計畫赴日本，他的老婆范瑋琪(范范)被指脫口「好險（黑人）沒有去日本，不然像大S一樣」被罵翻，經紀公司怒斥謠言喊告。

陳建州已轉到普通病房，他在病床上與在場媒體大方打招呼，還比出「讚」的手勢。外傳他是因為飲食重油重鹹，所以才會罹患急性心肌梗塞，他解釋其實他的日常飲食習慣和大家都差不多，他認為應該是睡眠時間太少，才會突然發病。

黑人躺在病床上比出讚的手勢。(記者林怡秀／攝影)
黑人躺在病床上比出讚的手勢。(記者林怡秀／攝影)

他坦言，病發當下確實被嚇到，還好發現得早。他表示，希望透過自己的經歷，可以提醒更多人注意自己的身體。問他是否會考慮減少工作量？他表示聯盟事務繁多，還是需要他親力親為，他也感謝老婆范瑋琪的陪伴和照顧，至於什麼時候能出院，還要再等醫生通知。

范范透露，看到黑人狀況穩定，她也放下心中大石，將照原計畫復工。至於雙胞胎兒子飛飛、翔翔的反應，她表示孩子們都有和爸爸視訊，黑人也親自安撫，要孩子們別太擔心。

另外，對於媒體報導她受訪稱「好險（黑人）沒有去日本，不然就會像大S一樣」的說法，范瑋琪所屬經紀公司日前發出聲明，痛批全是不實謠言，並已委託律師全面提告。

范瑋琪。(取材自微博)
范瑋琪。(取材自微博)

精華 FAQ

  • 他因身體不適到台大醫院就醫，確診為急性心肌梗塞，隨即進行手術並裝設支架，所幸發現及時，才順利脫離險境，目前狀況已逐漸穩定。

  • 他否認是因為飲食太油重鹹，認為自己的日常飲食與一般人差不多，反而推測可能是平時睡眠時間太少，長期作息不正常，才會突然引發心肌梗塞。

  • 面對媒體指稱她曾說出不當言論的報導，范瑋琪經紀公司發聲明嚴正否認，強調內容全屬不實謠言，並表示已委託律師全面提告，捍衛權益。

陳建州 范瑋琪 大S

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