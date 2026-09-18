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剛取得宗教碩士 于美人斥五熊潑油「不對就是不對」

記者李姿瑩／即時報導
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于美人先前已經在廣播中討論五熊的錯誤行為。（記者王聰賢／攝影）
于美人先前已經在廣播中討論五熊的錯誤行為。（記者王聰賢／攝影）

于美人號召的做好事小組連續第18年推出公益甜點，于美人謙稱這個平台只是拋磚引玉，笑說過去曾有民眾為了支持狂吃10盒餅乾，也曾在基督教機構的園區裡看到自己的名字刻在石碑上，吃驚之餘才想起這個單位過去也曾接受做好事小組的幫助。

 于美人說：「不管在公益活動還是在做廣播，我都充分的感受到持續的力量，同一件事情持續做下去，慢慢地就會看出他的意義。」雖然她主持的「超級紅人榜」今年依舊沒有入圍金鐘獎，于美人自嘲每年都可以開賭盤，不過節目一直受市場肯定，就算外界覺得不受評審青睞，但能堅持16年，相信劣勢也已經變成另類的禮物。

而她日前順利從政大宗教研究所畢業，取得碩士學位。于美人坦言論文研究卡關嚴重，今年還特地回校旁聽，最後才壓線交出對台灣地方信仰組織的研究。她分享跨宗教的學習對於打開她的視野幫助極大，所以之前五熊破壞日本國寶的事件爆發後，于美人曾在廣播節目「美的世界」中邀請宗研所博士班學長對談，直言五熊犯的錯完全沒有模糊空間，在節目中講得也很不客氣，「不對就是不對」。

最近中廣因為王偉忠訪問沈伯洋的影片創造驚人流量，于美人也很意外，笑稱沈伯洋現在的髮型比過去好看太多。不過她的節目調性不同，不會訪問政治人物。雖然她覺得廣播主持酬勞太少，但節目帶來的成就感極大，因此還是會繼續下去。

于美人也透露，她沒有要繼續攻讀博士，先前為了論文付出極大心力做田野調查，已經有人詢問之後能否把這些信仰故事寫成劇本，有機會繼續延伸應用。

精華 FAQ

  • 她號召做好事小組連續第18年推出公益甜點，強調這個平台只是拋磚引玉，也提到曾有民眾為支持公益一次買下10盒餅乾。

  • 她日前從政大宗教研究所畢業，取得碩士學位，論文主題是台灣地方信仰組織，過程中一度卡關，還特地回校旁聽補足研究。

  • 于美人表示，跨宗教學習讓她更重視規範與責任，因此在廣播節目中直言五熊犯錯沒有模糊空間，態度非常明確，就是「不對就是不對」。

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