陳建州心肌梗塞送醫 網疑「一到就有病床」 醫出面解釋

陳建州到體不適，緊急送往台大醫院。（本報資料照片）

藝人「黑人」陳建州 15日觀賞PLG友誼賽期間突感身體不適，緊急送往台大 醫院，經檢查確診急性心肌梗塞，隨即接受心導管手術，針對約90％阻塞的血管放置心臟支架，目前在加護病房觀察，恢復狀況良好。消息曝光後，有網友注意到台大醫院急診長期面臨床位不足問題，因而好奇「為何陳建州一到台大就有病床？」相關討論在社群平台引發熱議。

據了解，台大醫院急診長期處於高負荷狀態，曾有病人滯留大廳、走廊的情況，每日急診暫留人數也常超過120人。一名網友16日在社群平台發文詢問，陳建州送往台大醫院後，為何能立即接受治療，隨即引起討論。

對此，中港澄清醫院、澄清綜合醫院免疫風濕科主治醫師孟家駒留言說明，急性心肌梗塞屬於需要爭分奪秒處理的急症，從患者進入急診，到進入心導管室處理阻塞血管，原則上需要在90分鐘內完成，因此一旦高度懷疑心肌梗塞，就必須立即啟動相關醫療處置。

孟家駒表示：「當然一到急診就得立刻處理，一般人不是這種情況，本來就不可能那麼快就看到醫生。」他也強調，急診並非按照患者身分安排，而是依照病情緊急程度進行檢傷分類。

一名擔任特搜消防員的網友也分享實務經驗指出，「我載過的病人只要懷疑是心肌梗塞，都會一路暢通直達心導管室跟加護病房喔。」不少網友看完醫師及消防員的說明後，也認為急性心肌梗塞攸關生命安全，醫療人員本就必須優先處理急症，留言表示「不管是誰，急症就是必須先處理」、「不要為難醫院了」、「認同醫生」。