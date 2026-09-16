80歲秦漢演「失智」入圍金鐘獎 謙虛稱：我沾光

秦漢(左)與謝盈萱以「忘了我記得」的父女檔爭迷你劇帝后。(圖／Netflix提供)

台灣電視金鐘獎公布入圍名單，迷你劇集交出令人驚豔的成績單，「忘了我記得」、「乩身」、「回魂計」、「我的陽過阿公」、「親密之海」等作品不僅製作規格直逼電影，參演陣容大咖雲集如同金馬獎頒獎典禮。

男主角部分，80歲瓊瑤 男神秦漢不負眾望以「忘了我記得」的失智爸入圍迷你劇男主角獎，他謙虛以「我沾光啦」回應，認為能入圍是劇組的夥伴都很優秀，是大家一起努力的成果；得獎機器李銘順感謝「李憲宏」複雜的性格，帶著他一路走到金鐘獎；傅孟柏憑「回魂計」的反派角色在2位國際影后舒淇 、李心潔身邊毫不遜色因而入圍，他形容每部作品都是特別的緣分。

女主角部分，李心潔、舒淇以「回魂計」搶迷你劇集視后，劇中2人飾演為女兒復仇的母親，舒淇細膩刻畫一名母親在悲痛、憤怒與復仇執念之間的情感轉折；李心潔則以內斂而充滿張力的表演獲肯定，得知入圍後，她表示感謝「回魂計」幕前幕後工作人員，「謝謝陳正道和許肇任導演對我的信任，謝謝趙靜的堅韌。」

謝盈萱以「忘了我記得」中細膩表演獲得評審青睞，對她而言，該劇深具意義，她說：「父親過世的那陣子，我傳訊給奶茶姐（導演劉若英）說謝謝，還好拍了這齣戲。有些來不及說的話，就這樣透過戲劇去成全。謝謝劇組團隊的大家，謝謝評審們。」另外，吳奕蓉以客家電影院「小包袱」、許莉廷以「晚安，瑪卡龍」、瑞瑪席丹「親密之海」入圍，名單被譽為「金鐘史上最豪華女主角交鋒」。

舒淇(右起)、傅孟柏及李心潔因「回魂計」入圍迷你劇帝后。(圖／Netflix提供)

李銘順(左)與瑞瑪席丹深情互動，一起拿到帝后入門票。(圖／CATCHPLAY+提供)