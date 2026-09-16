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80歲秦漢演「失智」入圍金鐘獎 謙虛稱：我沾光

記者趙大智陳慧貞／台北報導
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秦漢(左)與謝盈萱以「忘了我記得」的父女檔爭迷你劇帝后。(圖／Netflix提供...
秦漢(左)與謝盈萱以「忘了我記得」的父女檔爭迷你劇帝后。(圖／Netflix提供)

台灣電視金鐘獎公布入圍名單，迷你劇集交出令人驚豔的成績單，「忘了我記得」、「乩身」、「回魂計」、「我的陽過阿公」、「親密之海」等作品不僅製作規格直逼電影，參演陣容大咖雲集如同金馬獎頒獎典禮。

男主角部分，80歲瓊瑤男神秦漢不負眾望以「忘了我記得」的失智爸入圍迷你劇男主角獎，他謙虛以「我沾光啦」回應，認為能入圍是劇組的夥伴都很優秀，是大家一起努力的成果；得獎機器李銘順感謝「李憲宏」複雜的性格，帶著他一路走到金鐘獎；傅孟柏憑「回魂計」的反派角色在2位國際影后舒淇、李心潔身邊毫不遜色因而入圍，他形容每部作品都是特別的緣分。

女主角部分，李心潔、舒淇以「回魂計」搶迷你劇集視后，劇中2人飾演為女兒復仇的母親，舒淇細膩刻畫一名母親在悲痛、憤怒與復仇執念之間的情感轉折；李心潔則以內斂而充滿張力的表演獲肯定，得知入圍後，她表示感謝「回魂計」幕前幕後工作人員，「謝謝陳正道和許肇任導演對我的信任，謝謝趙靜的堅韌。」

謝盈萱以「忘了我記得」中細膩表演獲得評審青睞，對她而言，該劇深具意義，她說：「父親過世的那陣子，我傳訊給奶茶姐（導演劉若英）說謝謝，還好拍了這齣戲。有些來不及說的話，就這樣透過戲劇去成全。謝謝劇組團隊的大家，謝謝評審們。」另外，吳奕蓉以客家電影院「小包袱」、許莉廷以「晚安，瑪卡龍」、瑞瑪席丹「親密之海」入圍，名單被譽為「金鐘史上最豪華女主角交鋒」。

舒淇(右起)、傅孟柏及李心潔因「回魂計」入圍迷你劇帝后。(圖／Netflix提供...
舒淇(右起)、傅孟柏及李心潔因「回魂計」入圍迷你劇帝后。(圖／Netflix提供)

李銘順(左)與瑞瑪席丹深情互動，一起拿到帝后入門票。(圖／CATCHPLAY+提...
李銘順(左)與瑞瑪席丹深情互動，一起拿到帝后入門票。(圖／CATCHPLAY+提供)

精華 FAQ

  • 秦漢是以《忘了我記得》中飾演失智父親的表現，入圍金鐘獎迷你劇集男主角獎。他對入圍相當謙虛，表示自己只是沾光，真正功勞屬於整個劇組共同努力。

  • 《回魂計》讓李心潔與舒淇雙雙入圍迷你劇集女主角獎，兩人飾演為女兒復仇的母親，表演層次豐富且情緒張力強，因此被認為是本屆金鐘最受矚目的對決之一。

  • 謝盈萱以《忘了我記得》入圍，另外吳奕蓉以《小包袱》、許莉廷以《晚安，瑪卡龍》、瑞瑪席丹以《親密之海》也都入圍，讓女主角名單被形容為史上最豪華。

瓊瑤 舒淇

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