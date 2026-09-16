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金鐘獎入圍名單「我的陽過阿公」3男星網內互打

記者趙大智陳慧貞／台北報導
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王柏傑以「乩身」的三太子入圍迷你劇男配。(圖／Netflix提供)
王柏傑以「乩身」的三太子入圍迷你劇男配。(圖／Netflix提供)

台灣電視金鐘獎公布入圍名單，迷你劇集百花齊放，演員老將新兵捉對廝殺，男配角方面，柯一正、唐從聖、陳竹昇憑「我的陽過阿公」一戲三響砲，女配角部分，則有方郁婷、林廷憶以「回魂計」網內互打，競爭激烈堪稱「死亡之組」。

「乩身」王柏傑突破過往形象，化身氣場強大、神祕不羈的「三太子」，將傳統信仰中的神明形象化。對於此次入圍，他開心分享：「謝謝社子島坤天亭的太子爺！」而在「親密之海」全裸上陣的日星福地祐介則說：「透過在阿拉斯加、紐約、台北跟花蓮的拍攝過程，這部戲帶給我沒體驗過的表演領域。也因為接觸不同的文化，讓我有機會不斷挑戰自己、理解自己。」

方郁婷、林廷憶以「回魂計」入圍，2人在劇中分別詮釋受害者、倖存者的視角，得知入圍後，方郁婷感謝金鐘獎入圍肯定，也恭喜所有入圍者，「期待看到大家！」林廷憶除了開心，也意外能有機會被提名，期待在典禮上再度與「回魂計」演員們相聚，還幽默道：「尤其是郁婷，終於可以不用在這麼淒慘的狀態下相見！也很恭喜所有入圍者。」于子育以「親密之海」、張詩盈「成功路上」、金鐘金馬常客陸弈靜以客家電影院「小包袱」再度獲肯定。

林廷憶以「回魂計」入圍迷你劇集女配。(圖／Netflix提供)
林廷憶以「回魂計」入圍迷你劇集女配。(圖／Netflix提供)

精華 FAQ

  • 最大焦點是同一部戲有多位演員同場競爭，像《我的陽過阿公》有3位男星搶男配角，《回魂計》則有2位女星互打，讓入圍格外激烈。

  • 入圍男配角獎的3人分別是柯一正、唐從聖和陳竹昇。3人都憑《我的陽過阿公》獲得肯定，因此形成同劇演員彼此競爭的局面。

  • 入圍女配角獎的是方郁婷和林廷憶。方郁婷感謝金鐘肯定並祝福其他入圍者，林廷憶則表示驚喜與開心，還期待典禮上再和劇組相聚。

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