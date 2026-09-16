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天心傻眼沒入圍金鐘獎 笑曝：感言已想好 小S也成遺珠

記者陳慧貞／綜合報導
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天心（中）在「我們六個」中演活堅毅媽媽。(圖／大愛電視提供)
天心（中）在「我們六個」中演活堅毅媽媽。(圖／大愛電視提供)

台灣女星天心在大愛電視「我們六個」中詮釋六個孩子的視障母親，卻面臨丈夫捲走財務拋家棄子的窘境，表現獲得不少觀眾好評，金鐘獎入圍名單公布，她卻意外未獲提名，讓她忍不住在臉書發文笑喊：「我沒入圍？！蝦米！我已經想好入圍感言了餒！」幽默反應掀起討論。

天心隨後認真表示，雖然這次沒有入圍，但「我們六個」能夠獲得如此大的迴響，自己依舊滿懷感激，特別感謝大愛電視台、製作人、編劇、導演以及所有幕後工作人員的付出。她也特別提到能夠再次與導演王傳宗合作，對自己而言「已經是一件非常幸福、非常滿足的事」。

面對此次金鐘獎入圍名單，天心大方送上祝福，恭喜所有入圍的演藝夥伴，並表示：「能成為這部作品的一份子，我真的很驕傲。」字句中流露出對作品的珍惜，也展現即使未獲獎項肯定，仍為能參與「我們六個」感到驕傲的心情。

此外，小S（徐熙娣）是去年的金鐘獎綜藝節目主持人獎得主，今年卻無緣入圍，節目類評審委員會主任委員黃國華對此解釋，小S今年槓龜，並非是因為她的表現變差，而是有其他人的表現更好，「小S這次沒有入圍，絕對不是因為她不如往年優秀，而是在這一屆評審的主觀意見裡面，我們經過充分的討論跟交流之後，覺得其他的入圍者表現更值得我們注意。」

小S(左)去年得到金鐘獎成為鼓舞她復出的強心針。(圖／東森綜合台提供)
小S(左)去年得到金鐘獎成為鼓舞她復出的強心針。(圖／東森綜合台提供)

精華 FAQ

  • 因為她在《我們六個》中飾演視障母親表現獲得許多好評，原本被看好有機會入圍，最後卻沒有獲得提名，因此她在臉書上笑喊自己傻眼。

  • 她先以幽默方式表示感言都已想好，之後又認真感謝大愛電視台、製作團隊與導演王傳宗，並說能參與《我們六個》已經非常幸福，也為作品感到驕傲。

  • 文中也提到小S今年同樣未入圍金鐘獎，評審委員會主任委員黃國華說明，這並非她表現變差，而是評審認為其他入圍者在這一屆更值得注意。

小S

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