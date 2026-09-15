陳建州急性心肌梗塞 血管堵90%「險步大S後塵」范瑋琪嚇哭救回一命

PLG副會長陳建州。（記者曾吉松／攝影）

PLG職籃執行長「黑人」陳建州 15日傍晚突發急性心肌梗塞，經緊急送往台大醫院搶救，順利完成心導管手術並安裝支架後，目前人已轉入加護病房（ICU）密切觀察，最快預計17日即可出院。老婆范瑋琪 （范范）事後心有餘悸，含淚還原當時驚險過程，直呼若非自己硬是將丈夫攔下，後果恐怕不堪設想。

根據「壹蘋新聞網」報導，陳建州傍晚在觀賞PLG友誼賽時突感胸悶不適，經隊醫初步聽診覺察異狀後，連忙建議他赴醫深查。陳建州原以為只是小問題，甚至自行開車前往診所，不料醫師一驗發現情況危急，隨即將他緊急轉診至台大醫院。當時正在錄製新歌的范瑋琪接獲噩耗瞬間嚇到眼前一片漆黑、當場崩潰大哭，立刻趕奔醫院簽署手術同意書。

經台大醫護團隊緊急搶救，手術在不到一小時內順利完成。范瑋琪透露，陳建州過往並無心臟病史，這次檢查竟發現「主要血管已嚴重堵塞高達90%」，處境險象環生。她更哽咽表示，黑人原本計畫當天要帶孩子遠赴日本名古屋洽談EASL賽事合作，全靠她臨門一腳強力阻擋，「好險他真的沒有去，不然他就會像熙媛（大S ）一樣⋯真的嚇死我了！」感嘆全是上帝保佑，才讓丈夫成功撿回一命。

范瑋琪。（取材自微博）