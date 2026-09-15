陳建州急性心肌梗塞 血管堵90%「險步大S後塵」范瑋琪嚇哭救回一命
PLG職籃執行長「黑人」陳建州15日傍晚突發急性心肌梗塞，經緊急送往台大醫院搶救，順利完成心導管手術並安裝支架後，目前人已轉入加護病房（ICU）密切觀察，最快預計17日即可出院。老婆范瑋琪（范范）事後心有餘悸，含淚還原當時驚險過程，直呼若非自己硬是將丈夫攔下，後果恐怕不堪設想。
根據「壹蘋新聞網」報導，陳建州傍晚在觀賞PLG友誼賽時突感胸悶不適，經隊醫初步聽診覺察異狀後，連忙建議他赴醫深查。陳建州原以為只是小問題，甚至自行開車前往診所，不料醫師一驗發現情況危急，隨即將他緊急轉診至台大醫院。當時正在錄製新歌的范瑋琪接獲噩耗瞬間嚇到眼前一片漆黑、當場崩潰大哭，立刻趕奔醫院簽署手術同意書。
經台大醫護團隊緊急搶救，手術在不到一小時內順利完成。范瑋琪透露，陳建州過往並無心臟病史，這次檢查竟發現「主要血管已嚴重堵塞高達90%」，處境險象環生。她更哽咽表示，黑人原本計畫當天要帶孩子遠赴日本名古屋洽談EASL賽事合作，全靠她臨門一腳強力阻擋，「好險他真的沒有去，不然他就會像熙媛（大S）一樣⋯真的嚇死我了！」感嘆全是上帝保佑，才讓丈夫成功撿回一命。
他是在15日傍晚觀賞PLG友誼賽時突然胸悶不適，經隊醫察覺異狀後建議就醫，後來一路轉診到台大醫院，確診為急性心肌梗塞並接受搶救。 院方為他進行心導管手術並安裝支架，手術在不到1小時內完成，之後轉入加護病房密切觀察，報導指出病況已暫時穩定，最快17日可出院。 她表示檢查後發現陳建州主要血管堵塞高達90%，若當時照原計畫前往日本名古屋，後果可能非常危險，因此她形容這次能保住一命全靠及時阻止。
精華 FAQ
他是在15日傍晚觀賞PLG友誼賽時突然胸悶不適，經隊醫察覺異狀後建議就醫，後來一路轉診到台大醫院，確診為急性心肌梗塞並接受搶救。
院方為他進行心導管手術並安裝支架，手術在不到1小時內完成，之後轉入加護病房密切觀察，報導指出病況已暫時穩定，最快17日可出院。
她表示檢查後發現陳建州主要血管堵塞高達90%，若當時照原計畫前往日本名古屋，後果可能非常危險，因此她形容這次能保住一命全靠及時阻止。
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