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金鐘61／才入圍視帝 周渝民宣布唱進台北大巨蛋

記者梅衍儂／即時報導
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吳建豪（左）在排練中得知周渝民入圍視帝，開心祝福他。（翻攝自相信音樂臉書）
吳建豪（左）在排練中得知周渝民入圍視帝，開心祝福他。（翻攝自相信音樂臉書）

第61屆金鐘獎電視金鐘獎入圍名單於15日下午揭曉，周渝民（仔仔）以「我們與惡的距離II」入圍戲劇節目男主角獎，將與「監所男子囚生記」陳澤耀、「都市開基祖」莊凱勛、「如果我不曾見過太陽」曾敬驊以及「零日攻擊 蛇仔」共同角逐視帝寶座。

喜訊傳出時，周渝民正巧與團員們在練團室揮汗排練，好消息第一時間直接送達現場，好兄弟吳建豪（Vanness）得知後更是嗨翻，當下立刻送上最真摯的兄弟祝福。仔仔隨後也透過團隊表達感謝，邊收下各界恭喜邊繼續投入練團，氣氛相當熱烈。

除了入圍金鐘視帝，仔仔與團員們近期也正全力備戰，相信音樂宣布他接下來還有一個規模更震撼的超大舞台等，「一邊恭喜，一邊繼續練團，畢竟今年還有一個更大的舞台等著他們——台北大巨蛋，敬請期待」，表示F✦FOREVER 恆星之城巡迴演唱會將要唱進大巨蛋，也讓所有歌迷與影迷的期待值瞬間炸裂。

吳建豪（左）非常為好兄弟開心。（翻攝自相信音樂臉書）
吳建豪（左）非常為好兄弟開心。（翻攝自相信音樂臉書）

精華 FAQ

  • 周渝民是以《我們與惡的距離II》入圍第61屆金鐘獎戲劇節目男主角獎，將與多位演員共同角逐視帝寶座，成為本屆焦點之一。

  • 他當時正和團員在練團室揮汗排練，喜訊直接送達現場。吳建豪立刻送上祝福，周渝民也透過團隊表達感謝，之後持續投入練團。

  • 除了入圍金鐘獎，周渝民所屬的F✦FOREVER恆星之城巡迴演唱會也將唱進台北大巨蛋，官方形容這是更震撼的大舞台，讓歌迷與影迷都相當期待。

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